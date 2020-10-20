شتات: شعبة خدمات الجمهور حلقة الوصل بين الطبيب والمريض

غزة-الرأي

أكد أ. منصور شتات رئيس شعبة خدمات الجمهور بالمستشفى الأندونيسى شمال قطاع غزة،على أن شعبة خدمات الجمهور التى تم استخدامها وتفعيلها هى حلقة الوصل بين الطبيب والمريض أوالمرافق لتيسير تقديم الخدمة الصحية للمواطن وتخفيف الازدحام داخل العيادات الخارجية.

وقال شتات :" نعمل جاهدين على تقديم الخدمات الأساسية للجمهور سواء للمرضى المنومين ، أو المرضى الوافدين لنقاط الفرز وقسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى في الوقت الراهن، اضافة الى متابعة وتسهيل خدمات المترددين بالعيادات الخارجية ومرافقيهم فى الظروف العادية.

وشدد شتات على الجهود التى تبذل بهدف تخفيف الازدحام داخل المستشفى خاصة في ظل التعليمات والإرشادات للوقاية والسلامة من انتشار فيروس كورونا والمساهمة في تثقيف المرضى وذويهم على اتباع سبل الوقاية والتباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم بالمستشفى.

من جانبه، اعتبر د. كمال النونو مدير دائرة الشئون الإدارية والمالية بالمستشفى شعبة خدمات الجمهور خطوة إيجابية لرفع مستوى الخدمات وتسهيل وصول المواطن للمعلومات والخدمة الصحيةبأيسر الطرق، وتخفيف الكثير من الفوضى التي تحدث داخل المستشفى، وتتسبب بإرباك عمل الطواقم الطبية،وصولا إلى تجويد الخدمات المقدمة في المستشفى في ظل حالة الطوارئ بالمستشفى.

وأكد على أن كافة الطواقم الادارية تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى والجمهور العام لتسهيل المعاملات للمواطن والتخفيف عنهم عناء البحث في أرجاء المستشفى واختصار الوقت والجهد لديهم، وحل مشاكلهم بيسر وليونة، لافتا الى استحداث نظام شكاوي وتفعيله ليتم من خلاله متابعة الشكاوي مع الأقسام ذات العلاقة.

وتعتبر شعبة خدمات الجمهور ركيزة هامة لتذليل صعوبات المرضى والوصول لرضا الجمهور جنباً إلى جنب مع جميع دوائر وأقسام المستشفى التي تسعى لنفس الهدف، ولتحقيق الهدف المنشود تم تصميم أنظمة عمل بناءة لتقديم خدماته.

