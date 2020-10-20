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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2651) الثلاثاء 20/10/2020
أخبار فلسطينية
تحسبا لوفاته.. مستشفى إسرائيلي يستدعي أسرة عريقات لـ”توديعه”
هنية: قضية الأسرى أولوية لدى فصائل المقاومة
فتح: بناء الشراكة الفلسطينية خيار استراتيجي لا عودة عنه
مسؤولون فلسطينيون يتهمون «حماس غزة» بتعطيل عجلة الانتخابات
الكشف عن تفاصيل اجتماع بين هنية وميلادنوف.. ماذا بحثا؟
لا وفيات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
البدء بالتوقيت الشتوي السبت المقبل
العاروري يؤكد استمرار الحوار الإيجابي مع حركة فتح والفصائل
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يزور أول سفينة إماراتية في ميناء حيفا
تقرير: الجيش الإسرائيلي غير مستعد للتصد لأخطار هجوم بالأسلحة الكيماوية
نتنياهو: بسبب الإمارات أسعار الغسالات ستنخفض
51 وفاة و1526 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
اخبار دولية
40 مليون إصابة بـ «كورونا» في العالم
ألمانيا ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل
اليوم.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرات
رؤساء بعثات دول أوروبية يدعون إسرائيل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين
الأونروا تنفي إنهاء عملها خلال 8 أشهر
أخبار عربية
الإمارات تجدد التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني
مسئولون إماراتيون يستقبلون وفدا إسرائيليا لبحث التعاون الاقتصادي
الكويت تدين إعلان إسرائيل عزمها بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيليون يتظاهرون رفضاً لعلاج صائب عريقات في مستشفى بالقدس المحتلة
مؤسسة إسرائيلية قررت منح ملكي البحرين والمغرب وولي عهد السعودية جائزة أصدقاء إسرائيل
الأسرى يسجلون انتصارا جديدا على السجان الإسرائيلي والأخرس يواصل «معركة الأمعاء الخاوية» لليوم…
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد “نفق هجومي” لحماس
ابنة صائب عريقات تنفي شائعات وفاته.. والحكومة الفلسطينية تعلق على وضعه الصحي
قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال تطال عددا من الشبان وفتاتين والمستوطنون يواصلون الحرب…
الشرق الأوسط
تدهور صحة عريقات غداة نقله إلى المستشفى مصاباً بالفيروس
مسؤولون فلسطينيون يتهمون «حماس غزة» بتعطيل عجلة الانتخابات
الخليج الإماراتية
الإمارات تجدد التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني
الاهرام المصرية
التليفزيون الفلسطيني: وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا
كريمة عريقات: لا تزال حالة أبي حرجة وفريق طبي دولي يشرف على حالته
الشروق المصرية
أمين سر حركة فتح بمصر: حالة صائب عريقات حرجة للغاية ولكن الأمور مسيطر عليها
زوجة صائب عريقات لـCNN: هو بخير وأنا مطمئنة
الحكومة الإماراتية توافق على اتفاق السلام مع إسرائيل
الغد الأردنية
الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين.. ويطلق يد المستوطنين في الضفة الغربية
تدهور حالة الأسير الأخرس الصحية وتأثر حاسة السمع والنطق لديه
فلسطين: 6 وفيات و543 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
الإمارات تستغل الأقصى في تنشيط السياحة إلى إسرائيل
تحذير فلسطيني من دعم إماراتي لمشروع استيطاني
بالفيديو.. كيف علق الإعلام الإماراتي على أول ظهور للمحترف الإسرائيلي ضياء السبع؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو هنية في ذكرى صفقة وفاء الأحرار: نعد شعبنا وأسرانا بصفقة تبادل جديدة ومشرفة
الأسير "الأخرس" يرفض نقله إلى "المقاصد"
مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس
التفاصيل الكاملة للوضع الصحي لـ"صائب عريقات"
اليابان تتبرع بـ 4,3 مليون دولار لفلسطين.. أين ستذهب؟
آخر مستجدات كورونا لدى فلسطيني الخارج.. كم بلغت الإصابات؟
الاحتلال يعتقل شابًا وحارسين من حراس الأقصى
إدانة فلسطينية لمنح شركة اتصالات إسرائيلية ترخيصا للعمل بالضفة
القدس المحلية
86 يومًا على معركة الأسير الأخرس
والدة الأسير عزت تركمان تبدأ صباحها بحديث يومي مع صوره بالمنزل منذ 17 عاماً
إغلاق مدرسة حطين الثانوية للبنين في جنين 3 أيام بسبب كورونا
إغلاق المدارس ورياض الأطفال في إماتين 24 ساعة بسبب "كورونا"
تمديد اعتقال الصحفي مجاهد مرداوي من قلقيلية للمرة الرابعة على التوالي
مستوطنون يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس
إغلاق محكمة بداية وصلح رام الله ثلاثة أيام اعتباراً من صباح غد بسبب كورونا
الخارجية: إسرائيل تنفذ ضم تدريجي للأغوار في الضفة الغربية تحت مظلة التطبيع والصمت الدولي
الحياة الجديدة
مكافحة الفساد تطلق برنامج اللقاءات التوعوية حول منظومة النزاهة
ظلال قاتمة.. كيف أثرت جائحة كورونا على اقتصاد الأسر الفلسطينية؟
غنيم يبحث مع المانحين تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه العادمة
الرئيس: شبابنا الثروة الحقيقية ونولي اهتماما بالغا بهذه الفئة
الأيام
الأسير الأخرس يدخل مرحلة الخطر الشديد وسط تصاعد الفعاليات المطالبة بإنقاذ...
الاحتلال يخطر بهدم 13 منزلاً في سلوان ويهدم بالأغوار
كورونا" في فلسطين: سبع وفيات و543 إصابة جديدة
»60إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا
الاحتلال يزعم اكتشاف نفق هجومي وسط قطاع غزة
الإعلام العبري: إعلان مرتقب لترامب عن تطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية
مستشفى هداسا: حالة عريقات أصبحت أكثر خطورة ولكنّها مستقرة
أيام فلسطين السينمائية".. مهرجان في مواجهة أكثر من جائحة!
وكالة صفا
هنية لميلادينوف: لن نسمح بالعودة للوراء بملف المصالحة
اشتية: نستعد لمواجهة الفصل الثاني من فيروس "كورونا"
جيش الاحتلال يعلن استمرار الأعمال الهندسية على حدود قطاع غزة
مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل مقدسي بعد ساعات من الإفراج عن نجله
قناة عبرية تكشف سبب زيارة لاودر لرام الله ولقائه عباس
النائب أبو راس يدعو أوروبا للدفاع عن مشاريعها التي يهدمها الاحتلال
الرجوب: لم يتجاوز أحد تفاهمات المصالحة ولا عودة عن الوحدة
أبو يوسف لـ"صفا": اجتماعات مكثفة للفصائل لإعلان تشكيلة القيادة الموحدة قريبًا
وكالة الرأي الفلسطينية
الحكم على مدان بقتل مواطن في غزة بالسجن المؤبد
الاحتلال يُوزع أوامر هدم على 13 منزلًا في سلوان
صور: هبوط أول رحلة تجارية قادمة من أبوظبي في "تل أبيب"
الأوقاف: رغم كورونا حققنا أنجازات أفضل من السابق
"مبـاحث كـورونا" تُغلق 75 محلًا ومنشأة مخالفة
مباحث التموين تُغلق خمس معاصر زيتون مُخالفة
نيابةالشمال ومكافحة المخدرات يؤكدان سلامة
مطر: السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة
شتات: شعبة خدمات الجمهور حلقة الوصل بين الطبيب
الزراعة تكثف الرقابة على معاصر زيت الزيتون
فلسطين اليوم
توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خانيونس وتجريف أراضي المواطنين لليوم الثاني
ابو عاذرة: التعليم عن بعد يبدأ السبت القادم
موعد عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف 1442 في فلسطين
هيئة الاسرى: الوضع الصحي للاسير ماهر الاخرس خطير
زوجة الاسير الاخرس: الاسير ماهر مستمر في اضرابه رغم رفض الاحتلال
سما نيوز
إعلان مرتقب لترامب عن تطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية"
للأسف الأمور لم تسر كما كانت البداية".. الأحمد لـ"حماس": أرسلوا ردكم بشأن المصالحة والانتخابات!
حماس تكشف تفاصيل لقاء رئيس مكتبها السياسي "هنية" وملادينوف بشأن المصالحة الفلسطينية
شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق يمتد من وسط قطاع غزة الى الغلاف
زوجة صائب عريقات: هو بخير وأنا مطمئنة...في مقطع فيديو لـCNN
مستوطنون يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس
مصرع مواطن في حادث سير بالقرب من رام الله
مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم يتسلم مركبة إسعاف بتبرع من المجتمع المحلي
عرب 48
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتراجع عن هدم تجمعات فلسطينية بالخليل
حماس: حوارنا مع فتح مستمر للوصول إلى "اتفاق وطني"
الكيلة: عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بكورونا
وكالة وفا
الاحتلال يواصل التصعيد: اعتقالات وإخطارات بال ...
السفير طوباسي يلتقي لجنة الصداقة مع فلسطين با ...
إطلاق مبادرة "ساعة تطوع لأجل فلسطين" للمطران ...
مجلس الوزراء: عطاء دولي بقيمة 160 مليون دولار ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 20 تشرين أول (أكتوبر)
- 2005م استشهاد مواطن في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حرسان في الضفة. وحملة اعتقالات واسعة في الضفة، وتنفيذ إنزال جوي في طوباس.
- 2003 م قامت الطائرات الإسرائيلية بخمس غارات على مدينة غزة ومخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد كل من إياد الحلو وخالد المصري ومروان الخطيب إثر قصف سيارتهم وتم إطلاق صاروخ على الجماهير أدى إلى استشهاد 8 مواطنين أبرياء.
- 2000م قوات الاحتلال الصهيوني تقتل الأطفال علاء بطحش وسائد طمبور وأمجد أبو طاحون في الضفة الغربية
- 1998 م تمديد مباحثات السلام في واي ريفر مباحثات السلام في منتجع واي ريفر بالولايات المتحدة الأمريكية تمدد إلى يوم واحد على أمل التوصل إلى اتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية و(إسرائيل) وقد اقترح الإسرائيليون أن يكون محور الاتفاق "الأمن والأرض" بدلاً من الأرض مقابل السلام.
- 1945 م عصابات يهودية إرهابية تدمر 242مموقعا لسكك الحديد في كافة أنحاء فلسطين.
- 1930 م نشر تقرير سمبسون بناء على توصية لجنة شو، أوفدت الحكومة البريطانية الخبير العالمي بمسائل الهجرة والإسكان سير جون هوب سمبسون إلى فلسطين للتحقيق في أوضاعها على هذين الصعيدين، وتقرير سمبسون وثيقة مهمة جداً لأنها تصف الأوضاع الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين التي على أرضيتها نشبت ثورة البراق ومن بعدها الثورة العربية الكبرى (1936-1939) وكان سمبسون قد وصل إلى فلسطين في فترة عصيبة حيث كانت حالة البطالة والضيق الاقتصادي متفاقمة والأحكام العرفية مستمرة.