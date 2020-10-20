النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2651)  الثلاثاء 20/10/2020

1930 م نشر تقرير سمبسون بناء على توصية لجنة شو، أوفدت الحكومة البريطانية الخبير العالمي بمسائل الهجرة والإسكان سير جون هوب سمبسون إلى فلسطين للتحقيق في أوضاعها على هذين الصعيدين، وتقرير سمبسون وثيقة مهمة جداً لأنها تصف الأوضاع الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين التي على أرضيتها نشبت ثورة البراق ومن بعدها الثورة العربية الكبرى (1936-1939) وكان سمبسون قد وصل إلى فلسطين في فترة عصيبة حيث كانت حالة البطالة والضيق الاقتصادي متفاقمة والأحكام العرفية مستمرة.