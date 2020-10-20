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النقل والمواصلات تشرع بصيانة ترخيص خانيونس وتركب كاميرات مراقبة

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:12

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غزة-الرأي

شرعت دائرة الخدمات الادارية بوزارة النقل والمواصلات بصيانة صالة الترخيص في مقر خانيونس اضافة إلى صيانة كاميرات المراقبة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وذلك لتتبع المراجعين في حال اكتشاف أي حالة داخل الترخيص .

وأوضح م حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بأن صيانة ترخيص خانيونس وتوسيع الصالة تأتي في إطار تقديم خدمة أفضل للمراجعين ولتطوير المكاتب وصيانة كاميرات المراقبة وذلك ضمن الخطة السنوية لصيانة التراخيص التابعة للوزارة لعام 2020م .

ودعا عكاشة جميع المواطنين المراجعين إلى ضرورة الإلتزام بلبس الكمامة والتباعد أثناء إجراء المعاملات تحسبا من فيروس كورونا .

من جهته، أكد أ محمد حمو مدير دائرة الخدمات الادارية بأنه تم صيانة مكتب مدير ترخيص خانيونس وصيانة الطبلون وصيانة الكاميرات وتركيب كاميرات جديدة ضمن إجراءات الوزارة في مكافحة كورونا لتتبع حركة المواطنين والمراجعين أثناء تنفيذ المعاملات تحسبا لوجود أي شخص حامل الفيروس ومتابعة الخريطة لهم .
وتأتي هذه الحملة بصيانة الترخيص بتوجيهات من وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ لتقديم خدمات أفضل وسريعة للمواطنين وتنظيم مكاتب الترخيص العاملة في القطاع .
 

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