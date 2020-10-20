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18 حالة وفاة و1479 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل"

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال تسجيل 18 حالة وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ لـ 305 آلاف إصابة تراكمية، و2268 حالة وفاة منذ بدء انتشار الفيروس.

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