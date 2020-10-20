وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يقرر العودة للروتين في غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مزارع الدجاج الحديثة وكالة الرأي الفلسطينية 99 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة تعافٍ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الطب الوقائي يوقف مصنع عصير عن العمل ويتلف750 كيلو جرام مواد غذائية وكالة الرأي الفلسطينية 18 حالة وفاة و1479 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يطردون المزارعين من أراضيهم شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية 86 يومًا على إضراب الأسير الأخرس رفضًا لاعتقاله الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تشرع بصيانة ترخيص خانيونس وتركب كاميرات مراقبة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
أخبار » الأخبار العبرية

جيش الاحتلال يقرر العودة للروتين في غلاف غزة

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:45

القدس المحتلة - الرأي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي العودة للروتين، واستئناف العمل الزراعي، في المناطق المحاذية للسياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.

 وقال الناطق باسم الجيش، صباح اليوم الثلاثاء، إنه وبعد بعد تقدير موقف، تقرر عودة النشاط الزراعي قرب السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، باستثناء مناطق محددة.

 وأضاف الناطق، أن النشاط الهندسي على الحدود مع القطاع ما زال مستمرا، دون وجود أي مخاطر على المستوطنات، أو تعليمات  خاصة للسكان بالغلاف.

 وفي السياق، ذكر موقع "والا" العبري، أن الجيش قرر صباح اليوم رفع الحواجز التي وضعها بالأمس على الطرق الرئيسية في غلاف غزة.

 هذا وكشفت القناة السابعة العبرية، النقاب عن قيام رئيس الأركان كوخافي بزيارة ميدانية الى منطقة فرقة غزة، وذلك على خلفية وجود تخوفات لوقوع عمليات أمنية هناك.

 وزعمت القناة السابعة، مساء أمس، أن الجيش كشف نفقا هجوميا لحركة حماس، يمتد من وسط القطاع إلى إلى داخل السياج ، بينما نفت وسائل إعلامية عبرية أخرى هذا الخبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟