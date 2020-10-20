جيش الاحتلال يقرر العودة للروتين في غلاف غزة

القدس المحتلة - الرأي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي العودة للروتين، واستئناف العمل الزراعي، في المناطق المحاذية للسياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش، صباح اليوم الثلاثاء، إنه وبعد بعد تقدير موقف، تقرر عودة النشاط الزراعي قرب السياج الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، باستثناء مناطق محددة.

وأضاف الناطق، أن النشاط الهندسي على الحدود مع القطاع ما زال مستمرا، دون وجود أي مخاطر على المستوطنات، أو تعليمات خاصة للسكان بالغلاف.

وفي السياق، ذكر موقع "والا" العبري، أن الجيش قرر صباح اليوم رفع الحواجز التي وضعها بالأمس على الطرق الرئيسية في غلاف غزة.

هذا وكشفت القناة السابعة العبرية، النقاب عن قيام رئيس الأركان كوخافي بزيارة ميدانية الى منطقة فرقة غزة، وذلك على خلفية وجود تخوفات لوقوع عمليات أمنية هناك.

وزعمت القناة السابعة، مساء أمس، أن الجيش كشف نفقا هجوميا لحركة حماس، يمتد من وسط القطاع إلى إلى داخل السياج ، بينما نفت وسائل إعلامية عبرية أخرى هذا الخبر.