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مدارس الوسطى تتابع تعقيم المدارس للمرحلة الثانية

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:46

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غزة-الرأي

 واصلت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى  استعداداتها  للمرحلة الثانية من خطة العودة الآمنة للمدارس و بمشاركة رسمية من العقيد رامي العايدي مدير جهاز الدفاع المدني ورئيس بلدية المصدر م. أحمد المصدر و مجلس أولياء الأمور المركزي وذلك  بتعقيم المدارس وتنظيفها بإشراف مديري المدارس ومديراتها والتزاماً بالإجراءات الصحية و الوقائية اللازمة استعداداً لاستقبال الطلبة خلال المرحلة الثانية.

 بدورها ، قالت صابرين مزيد مديرة مدرسة ابن زيدون المشتركة أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لخطة العودة الآمنة للمدارس - المرحلة الثانية، و التي تستهدف طلبة الصف السابع الأساسي حتى الحادي عشر، مثمنة الجهود المبذولة والتعاون المستمر مع كافة المؤسسات كالدفاع المدني وبلدية المصدر في سبيل الحفاظ على سلامة الطالب.

من جهتها،بين مدير مدرسة عمورية الاساسية حافظ الفرا  أن هذه الجهود التي تبذلها المدارس الأساسية ضمن المرحلة الثانية هي استعداداً لتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة في أجواء وقائية صحية مطلوبة بشكل ضروري في ظل الانتشار الواضح لفيروس كورونا داخل المجتمع، مبيناً أن المدرسة أعدت خطة عملية لتوزيع الطلبة وآلية استقبالهم و توعيتهم و تفعيل لجنة الطوارئ المدرسية.

من ناحيته ،اثنى  مدير جهاز الدفاع المدني في المحافظة الوسطى العقيد رامي العايدي على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية و التعليم و مديرية الوسطى لتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة، مبدياً استعداد جهاز الدفاع المدني للتعاون مع جميع مدارس الوسطى وتقديم كافة الامكانيات اللازمة.

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