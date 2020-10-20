بحر يشيد بدور الأمن الداخلي في حماية الجبهة الداخلية

غزة-الرأي

استقبل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر وفداً من جهاز الأمن الداخلي، برئاسة العميد عبد الباسط المصري مدير عام الجهاز.

وأشاد د. بحر خلال اللقاء بعمل جهاز الأمن الداخلي والتطور النوعي الذي شهده الجهاز مؤخراً، داعياً للمزيد من التطوير والارتقاء والاتقان في العمل خدمة للمواطنين وحفاظاً على سلامة وأمن المجتمع.

وثمن د. بحر التزام الجهاز بالمعاملة الحسنة مع المواطنين، ومراعاة القانون والإجراءات القانونية السليمة في عمله، موضحاً أن شعبنا عظيم يستحق كل الاحترام وحفظ الكرامة والأمن.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة :"إن المجلس التشريعي يدعم كافة إجراءات وعمل جهاز الأمن الداخلي التي من شأنها حفظ أمن وسلامة المجتمع وكرامة المواطن، مع المحافظة على الإجراءات القانونية السليمة".

من جهته، استعرض مدير عام جهاز الأمن والحماية العميد عبد الباسط المصري، التطور في عمل الجهاز في الآونة الأخيرة، وجهود الجهاز في حفظ الأمن والسلم المجتمعي وحماية الجبهة الداخلية خاصة من محاولات الاحتلال لاختراقها.

وأوضح المصري أن جهاز الأمن الداخلي في معركة مفتوحة مع الاحتلال، مؤكداً تماسك الجهاز وقوته، وأنه يعمل من خلال لجان مشتركة مع كافة الأجهزة والجهات لحفظ سلامة وأمن المجتمع.

