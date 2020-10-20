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ديوان الموظفين يستأنف مقابلات التوظيف غدًا الأربعاء

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلن ديوان الموظفين في غزة عن استنئاف مقابلات التوظيف لعدد من الوظائف بدءًا من غدٍ الأربعاء.

وقالت مدير عام التعيينات بالديوان فدوان أبو شريعة خلال حديثها لإذاعة "الرأي" إنه سيتم غدًا استئناف مقابلات التوظيف لوظيفة فني مونتاج، فيما سيتم إجراء مقابلات فنى جرافيك الأسبوع المقبل.

وأفادت أبو شريعة، باستنئاف المقابلات لـ 10 وظائف بوزارة الصحة ابتداءً من الأحد المقبل.

وأشارت إلى تخصيص مدرسة بالتعاون مع وزارة التعليم لمقابلات وزارة الصحة التي ستستمر 3 أسابيع وفق بروتوكولات وزارة الصحة الخاصة بجائحة كورونا.

ودعت أبو شريعة، المتقدمين للوظائف إلى ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإجراء المقابلة.

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