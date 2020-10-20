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لجنة التربية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:07

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غزة-الرأي

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، اجتماعاً دورياً، بحضور أعضاء اللجنة كلاً من النواب د. خميس النجار، ود. سالم سلامة، ويحيى العبادسة، ود. محمد شهاب، ود. يوسف الشرافي، وهدى نعيم.
وناقشت اللجنة الآليات الوقائية المتبعة للحد من انتشار جائحة كورونا، وقانون ممارسة المهن الصحية، ومشكلة البطالة في المجتمع وسبل التعاطي معها، وتطرقت لعدد من مشكلات وشكاوى المواطنين.
وأكد النائب د. الجمل، على ضرورة دعم صمود الطواقم العاملة في الخط الأول لمواجهة جائحة كورونا الحد من انتشارها، مثمناً جهودهم المستمرة في حماية المجتمع.
 

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