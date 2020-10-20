الاقتصاد تنظم 164 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة 164 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن الطواقم حررت 21 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و27 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية خلال الزيارات.

وذكرت أنه تم تنفيذ 12 جولة ميدانية على منشآت تجارية تم التركيز خلالها على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وأشارت إلى أن دائرة المعادن والذهب نظمت 8 جولات على محال بيع الذهب في محافظة رفح، فيما نظمت دائرة الموازين والمكاييل جولة صباحية ومسائية على معاصر الزيتون ومحطات الغاز والوقود في محافظتى رفح والوسطى.