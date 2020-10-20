7 وفيات و414 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية

الضفة المحتلة - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، تسجيل 7 حالات وفاة و414 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، إن حالات الوفاة هي لمواطن 31 عاماً من بيتللو، مواطنة 76 عاماً من أبو شخيدم بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 63 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، ومواطن 74 عاماً من كفر دان بمحافظة جنين، ومواطنة 64 عاماً من مدينة الخليل، ومواطن 74 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم، ومواطن 63 عاماً من حزما قضاء القدس).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (89)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (69)، جنين (26)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (10)، طوباس (8)، طولكرم (56)، ضواحي القدس (18).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 494 حالة في المحافظات الشمالية (76 الخليل، 41 جنين، 6 قلقيلية، 82 نابلس، 8 سلفيت، 139 ضواحي القدس، طوباس 1، بيت لحم 141).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 35 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.