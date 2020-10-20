" البطة" يشارك عائلة العقاد حملة تعقيم مدرسة شهداء خان يونس

غزة-الرأي

نظمت عائلة العقاد في خان يونس جنوب محافظات غزة حملة تعقيم وتنظيف لمدرسة شهداء خان يونس الواقعة في حي المحطة بجوار مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن مبادرة "أهل الخير" التي أطلقتها العائلة مؤخرًا.

وشارك في الحملة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي د. محمـد العقاد، ومدير التربية والتعليم أ. عبد الرحيم الفرا، ومجموعة من المتطوعين من العائلة المذكورة.

وخلال الحملة شكر البطة عائلة العقاد على جهودها المبذولة في خدمة أبناء شعبنا من خلال المبادرات الكريمة التي تم اطلاقها مؤخراً واستهدفت تنفيذ برامج وفعاليات للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن بلدية خان يونس تسجل اعتزازها العميق لكافة عائلات المحافظة والتي كان لها الدور البارز في مساندة الجهود المبذولة في تطوير المدينة وتعزيز الخدمات المقدمة للجميع.

وأكد البطة أن حملة التعقيم والتنظيف لمدرسة شهداء خان يونس تأتي في إطار المساندة المستمرة من قبل عائلة العقاد وعائلات خان يونس ولجان الأحياء المختلفة من أجل الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا، معربًا عن أمله أن تستمر الجهود وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الأجيال الشابة.

وبدوره ثمن د. العقاد الجهود التطوعية من قبل أبناء عائلته والتي ساهمت في انجاح الحملة، داعيًا في نفس الوقت إلى استمرار تلك الحملات لما فيها الفائدة الكبيرة من تعزيز الأعمال التطوعية ومساندة المؤسسات الخدماتية ودعم المسيرة التعليمية من خلال تأمين بيئة صحية لأبنائنا الطلبة.