السودان: لا علاقة للتطبيع بالرفع من قائمة الإرهاب

وكالات-الرأي:

أكدت السودان، أن رفع اسمها من قائمة الإرهاب الامريكية لا علاقة له مطلقاً بملف التطبيع مع الاحتلال، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وكشفت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، "هبة محمد علي"، خلال مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، أن السودان مطالب بتسديد حوالي 700 مليون دولار ديونا لواشنطن.

وذكرت أن الخرطوم تتوقع جملة من العائدات المالية والتقنية جراء خطوة رفع العقوبات الأمريكية، موضحةً أن الخرطوم تسعى الآن إلى صدور قانون من قبل الكونغرس الأمريكي بغرض تحصين السودان من فرض أي عقوبات مستقبلا.

وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون، مشددةً على أهمية العمل على إصلاح قطاع البنية التحتية، وصياغة قوانين سودانية جديدة للاستثمار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن استعداد واشنطن لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد موافقة الخرطوم على دفع تعويضات لعائلات أمريكيين قتلوا في إفريقيا سنة 1998.