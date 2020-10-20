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الإمارات تُقدم طلبًا رسميًا لإقامة سفارة لها في "تل أبيب"

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:23

الامارات
الامارات

الداخل المحتل-الرأي:

قدم مساعد وزير الخارجية الإماراتي "عمر غباش"، رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي يطالب بفتح سفارة للإمارات في "تل أبيب"، حيث وصل إلى "إسرائيل" اليوم الثلاثاء ضمن وفد من بلاده.

وجاء في رسالة وزير خارجية الإمارات، "عبد الله بن زايد"، التي سلمها غباش لأشكنازي، أنه "لم يتبق لي سوى أن أقدر الجهود التي تبذلها من أجل دفع التعاون بين دولتينا، ولدي ثقة كاملة بدعمك لفتح السفارات في تل أبيب وأبو ظبي بأسرع ما يمكن".

وكرر رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، خلال استقباله وفد إماراتي في مطار بن غوريون في اللد اليوم، الثلاثاء، إن "هذا يوم تاريخي" وقال إنه "نُدخل اليوم محتوى حقيقيا لاتفاق السلام الذي وقعنا عليه الشهر الماضي في واشنطن"، وأن اتفاق التحالف "لا يبقى على الورق. وندفعه قدما من أجل أن تنضج ثماره بأسرع وقت، وبعضها باتت مرئية".

ويضم الوفد الإماراتي وزير المالية وشقيق حاكم دبي، حمدان بن راشد آل مكتوم، ووزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، وسيوقعان على مجموعة اتفاقيات في "إسرائيل".

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