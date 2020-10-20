34 وفاة و2035 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 34 وفاة و2035 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وبحسب الموجز الإعلامي حول الفيروس الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المملكة إلى 414، والإصابات إلى 40972، منذ بدء الجائحة.