هل تحتفظون بالبيض في باب الثلّاجة… اليكم هذا الخبر!

تحتوي معظم الثلاجات على رف مخصص في الباب به فتحات لوضع البيض، لذلك سيكون من المنطقي افتراض أن هذا هو أفضل مكان لتخزينه. ولكن، ما لا تعرفونه هو ان تخزين البيض في باب الثلاجة قد يعرّض صحتكم للكثير من المخاطر. تابعوا قراءة السطور القادمة لاكتشاف السبب.

حفظ البيض في باب الثلاجة

كشف الخبراء أن باب الثلاجة هو في الواقع أسوأ مكان للحفاظ على البيض طازجاً لجعله يدوم لأطول فترة ممكنة. باب الثلاجة هو الجزء الأكثر دفئاً في الثلاجة، لذا فإن البيض سوف يفسد بشكل أسرع ممّا لو قمتم بتخزينه في الجزء الرئيسي المتوسط منه. السبب في أن البيض سيفسد بشكل أسرع عند تخزينه في باب الثلاجة هو أن هذا هو الجزء من الثلاجة الذي يخضع لأقصى تقلبات درجات الحرارة.

من هنا، إن الاحتفاظ بالبيض في باب الثلاجة يمكن أن يفسد بعض الأطباق القائمة على البيض، مثل المرنغ أو البيض المقلي، لأن اهتزاز الباب عند فتح الثلاجة من شأنه أن يزعزع سلامة البيض.

نصائح لحفظ البيض

– تنصح خدمة معلومات البيض البريطانية أنه من أجل “السلامة المثلى” يجب تخزين البيض في صناديق عند درجة حرارة ثابتة أقل من 20 درجة مئوية بعيداً عن الأطعمة ذات الرائحة القوية حيث يمتص البيض الروائح بسهولة.

– حاولوا أيضاً تجنب نقل البيض كثيراً بين درجات حرارة شديدة البرودة ودافئة جداً مثل بين السيارة والثلاجة، أو الثلاجة والمطبخ خصوصا في موسم الحرّ.

– كما انه، يمكن ان تتجنبوا وضع البيض في الثلاجة في موسم الشتاء والبرد، خصوصاً اذا كنتم لا تستخدمون أيّ نظام تدفئة في المطبخ.

– ولا تنسوا الإطلاع على تاريخ إنتاج البيض، وتاريخ انتهاء صلاحيته. فهذا الأمر يضمن لكم تناول بيض طازجاً، ويجنّبكم التعرّض لأيّ نوعٍ من التسمم الغذائي.