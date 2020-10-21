استخراج هاتف وولاعة سجائر من بطن مريض مصري

تفاجئ فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي العام من الأشياء الموجودة داخل بطن مريض كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة، وبعد إجراء فحص الأشعة قرروا على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته.

وفي تفاصيل الواقعة التي وُصفت بالأغرب عبر منصات السوشيال ميديا، فقد تمكن الفريق الطبي من استخراج هاتف محمول وولاعة وعملات معدنية، من بطن المريض، وعقب العملية الجراحية، تم وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

وقال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، في تصريحات نقلتها الصحافة المصرية، إن المريض شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وإن الأشياء الغريبة التي استخرجت من معدته كانت كفيلة بإحداث تسمم له ومن ثم وفاته، مشيراً إلى وجود جسم غريبة آخر تم استخراجه، ولكن ظل مجهولاً لتغير معالمه في بطن المريض.

استخراج هاتف من بطن مريض

ليست هذه أول واقعة استخراج أمور غريبة من بطن مريض، ففي نهاية سبتمبر الماضي، تمكن فريق طبي في مصر من استخراج هاتف محمول من معدة مواطن كان قد ابتلعه منذ 7 أشهر.

ووصل حينها المواطن إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث كان يشكو من آلام بمعدته تعاوده من فترة لأخرى، وبفحصه وإجراء اللازم تبين وجود جسم غريب داخل بطنه.

كما أظهرت الفحوصات أن هذا الجسم الغريب هو هاتف جوال، فيما قال المريض إنه ابتلعه خلال لحظة مزاح بينه وبين زملائه، لافتاً إلى أنه لم يبلغ أسرته بالواقعة ظناً منه أنه وبمجرد أن يقوم بالقيء في أي وقت سيتمكن من إخراج الهاتف من معدته.

وأجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة للمريض استغرقت ساعتين واستخرج الهاتف من معدته.