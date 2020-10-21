"كورونا" يسلب طلاب "الابتدائية" من مدارسهم ويهدد مستقبلهم

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

أكثر من شهرين مرَا على بداية الفصل الدراسي الجديد، في وقت خلت فيه المدارس من جموع الطلبة، وأغلقت أبوابها، على أمل انقشاع غيمة كورونا عن قطاع غزة، فيما التزمت العديد من الأمهات بالتعليم الالكتروني عن بعد، وسرعان ما أبدين مخاوفهن لغياب التعليم الوجاهي بين الطالب والمعلمة، وتأثيره على طلاب المرحلة الابتدائية" التأسيسية" باعتبارهم الأكثر تضررا.

وألقت جائحة كورونا بظلالها على قطاع التعليم بغزة، وهو ما دفع بالوزارة الى اغلاق المدارس كافة لمنع تفشي الفيروس، بعد اكتشاف إصابات من داخل المجتمع، وذلك قبل اكتمال الشهر الأول من العام الدراسي الذي افتتحته الوزارة مبكرا.

قلق وخوف

تقول حنين عمر وهي والدة طالب بالصف الأول:" في بداية التعليم الالكتروني بدأت التدريس مع ابني بهمة ونشاط، ومن ثم شعرت بالكسل، كما أنه غير مقتنع بالدروس دون وجود معلمة"، موضحة أن جائحة كورونا ستضيع مستقبل الطلبة الصغار.

وتضيف في حديث لـ"الرأي":" لا يوجد ما يشجع على استكمال التدريس في المنزل، كما أن أسلوب المعلمات غير أسلوب الأم"، موضحة أن التعليم الوجاهي أفضل، لأن الطالب يستطيع الفهم من المعلمة.

وتشاركها الرأي رانية سليمان بقولها:" بدأت أنا أيضا التدريس الإلكتروني بكل همة واجتهاد، ومن ثم شعرت بالكسل والملل، فلا شيء يشجع على الاستمرار، وبيئة المدرسة تختلف عن المنزل من حيث المشاركة والتفاعل بين جميع الطلبة".

وتؤكد سليمان في حديث لـ"الرأي"، أنها تشعر بالقلق الشديد على مستقبل ابنها، لأن الصف الأول هو بداية تأسيس الطفل على الحروف والكلمات، وهو ما يزيد من مخاوفها بعد غيابه عن المدرسة أكثر من شهرين بسبب كورونا.

سلوى بعلوشة هي الأخرى أعربت عن مخاوفها من استمرار جائحة كورونا، مشيرة الى أن الفصل الدراسي الأول يكاد ينتهي، وأن التعليم الإلكتروني عن بعد عيوبه كثيرة، خاصة أن البعض لا يوجد لديهم هواتف نقالة أو شبكة انترنت، يستطيعون أن يواصلوا من خلالها مجاراة الدروس أول بأول.

ولا يتوقف الأمر على هؤلاء الأمهات، فالكثير من أمهات الطلبة في الصفوف الابتدائية " الأول والثاني" أبدين قلقهن من استمرار اغلاق المدارس، في وقت يعجزن عن القدرة على مواصلة التدريس عن بعد، وان تأسيس الطلاب في المرحلة البدائية صعب جدا في المنزل.

خطة لاستئناف الدراسة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، قد أعلن أن الوزارة أعدت خطة لاستئناف العملية التعليمية في مدارس محافظات قطاع غزة في أجواء صحية وآمنة والتغلب على أزمة كورونا.

وقال ثابت خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التعليم بغزة:" إن الخطة تتضمن عدة مرتكزات منها التشاركية في اتخاذ القرار، فقرار استئناف الدراسة أو توقفها وقرار إغلاق مدرسة أو شعبة صفية ليس قرار وزارة التعليم وحدها بل من خلال لجنة المتابعة الحكومية، والتشاور مع لجنة التعايش، ولجنة الطوارئ في الوزارة، ولجان الطوارئ على مستوى المحافظات ".

أما المرتكز الثاني فهو العودة التدريجية والجزئية للدراسة، موضحا أنه تم اقرار عودة الثانوية العامة لأنها نهاية مرحلة التعليم، وسيكون هناك قرارات للانتقال إلى مراحل تعليمية أخرى.

وبخصوص العودة للدراسة بشكل جزئي، لفت الى أنها تهدف للحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث سيكون في الفصل من 20 إلى 25 طالباً فقط، والدوام سيكون 3 أيام في الأسبوع للشعبة الأولى و3 أيام للشعبة الثانية.

أما المرتكز الثالث من الخطة فهو البروتوكول الصحي، حيث أعدت وزارة التعليم مع وزارة الصحة بروتوكولاً صحياً يتضمن جميع الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء العملية التعليمية للمحافظة على صحة الطلبة وعدم انتقال الوباء.

وبخصوص المرتكز الرابع للخطة فهو الاستثمار الأمثل للتعليم الوجاهي ومساندته بالتعليم عن بُعد، حيث سيتم التركيز في التدريس على المهارات الأساسية في المناهج، وتقليل عدد الاختبارات، وتقليل الأنشطة المدرسية والاعتماد على الأنشطة والمسابقات الإلكترونية.

أما المرتكز الخامس للخطة فهو الدعم النفسي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم الوزارة بتقديم الإرشاد والدعم النفسي لعدة فئات من الطلبة منها: الطلبة في الحجر المنزلي، الطلبة المصابين، وللطلبة بعد التعافي، الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بالمرتكز السادس لخطة التعليم لاستئناف الدراسة في ظل كورونا فهو الموارد البشرية ويعني توفير الاحتياجات من المعلمين، والمرشدين، والأذنة.

أما المرتكز السابع للخطة فهو دليل إجراءات العودة الآمنة للمدارس الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ويشمل: تشكيل اللجان ومهامها، وتهيئة المدرسة لاستقبال الطلبة، ووصول الطالب من البيت إلى المدرسة، دخول المدرسة، طابور الصباح، الصفوف، الاستراحات، المقصف، الدورات الصحية، والأنشطة المدرسية، والإرشاد والدعم النفسي، والتعليم عن بُعد.