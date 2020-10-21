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الأوقاف بخان يونس في حالة تقييم مستمر لحالة المساجد والتزام المصلين

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:05

الأوقاف بخان يونس في حالة تقييم مستمر لحالة المساجد والتزام المصلين
الأوقاف بخان يونس في حالة تقييم مستمر لحالة المساجد والتزام المصلين

خان يونس- الرأي

أكد مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان، أن الأوقاف في حالة تقييم مستمر لحالة المساجد ومدى التزام المصلين بالإجراءات الوقائية، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من صياغة بروتكول لتصنيف المساجد من حيث الالتزام, وأصدرت دليل إجراءات التعامل مع المساجد غير الملتزمة بإجراءات الوقاية من وباء كورونا.


وقال الغلبان خلال لقاء جمعه مع أئمة المساجد :" نحرص دومًا أن تكون المساجد عناوين للالتزام، كي نقدم نموذجاً يحتذى به، من أجل الحفاظ على أنفس الناس التي ألزمتنا الشريعة بحفظها وصيانتها", مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا.


وأوضح الغلبان أن الوزارة ستشيد بالمساجد التي يلتزم روادها وتُعلنها في لوحة الشرف وستتعامل بإجراءات متدحرجة مع المساجد التي لا يلتزم روادها بالإجراءات التي قد تصل إلى الإغلاق لمدد متفاوتة.


وطالب مدير أوقاف خان يونس الأئمة لتصدر الحالة ورفع مستوى الجدية عند الجمهور من أجل الحفاظ على مكسب إعادة فتح المساجد، وعدم العودة للوراء، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط حتى تظل بيئة المساجد خالية من أي ضرر.
 

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