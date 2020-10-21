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مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث واقع التحفيظ خلال كورونا

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:08

مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث واقع التحفيظ خلال كورونا
مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث واقع التحفيظ خلال كورونا

غزة- الرأي

بحث مدير عام الإدارة العامة للتحفيظ أ. مازن النجار، واقع دوائر الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم في ظل جائحة كورونا, والاطلاع على آلية العمل فيها خلال هذه المرحلة, بحضور مدير عام العمل النسائي أ. كفاح الرملي ومدراء دوائر التحفيظ.

واستعرض مدراء الدوائر خلال اللقاء أبرز وأهم الإنجازات الخاصة بالتحفيظ منذ بداية جائحة كورونا حتى اللحظة’ مشيدين في الوقت ذاته بكافة الجهود المبذولة من قبل طواقم التحفيظ.


بدوره أكد النجار أن إدارته تسعى دومًا للارتقاء بالمستوى المطلوب الخاص بملف التحفيظ, منوهًا الى أنهم لن يدخروا جهدًا لتحقيق الإنجازات المطلوبة رغم الصعوبات في ظل جائحة كورونا لتحقيق النتائج أفضل النتائج
 

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