التنمية: تخصيص رقم مجاني للاستفسار عن المنحة القطرية

غزة - الرأي

دعت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوتالمواطنين الراغبين بالاستفسار عن المنحة القطرية التواصل على الرقم المجاني 1800101201 من الأحد حتى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً.

وأوضحت خلال حديث لإذاعة الرأي، أنه جرى فتح المجال للاستفسار عبر الخط المجاني لمنع الازدحام في مقر الوزارة في ظل جائحة "كورونا".



ونوهت الكحلوت إلى أن الخط المجاني تم تخصيصه فقط للاستفسار عن المنحة القطرية ولن يتم استقبال أي استفسار آخر سواء عبر الخط أو عبر مقر وزارة التنمية الاجتماعية حفاظاً على سلامة المواطنين.



وأضافت: تتلقى 100 ألف أسرة كل شهر مساعدات إنسانية من خلال المنحة القطرية، وهناك على قاعدة البيانات ما يقارب 160 ألف أسرة تنتظر إدراجها في كشوفات المنحة.



وبينت أنه" لم يطرأ أي جديد بخص تغيير كشوفات المنحة القطرية لكن نحن ننتظر إبلاغنا من قبل الجهات المعنية بإضافة أسماء جديدة وعندها سنبلغ الرأي العام الفلسطيني بالتطورات".



وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهدعودة فرق عمل وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات للمتابعة مع الجمهور في أي ملفات أخرى لها صلة بالوزارة.