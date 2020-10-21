تربية الوسطى تطلق مسابقة ثقافية إلكترونية لتفعيل التعليم عن بعد

الوسطى- الرأي

أطلق قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، المسابقة الثقافية الإلكترونية ضمن فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية والذي يأتي هذا العام متزامنا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك بهدف تفعيل التعليم عن بعد ولتشجيع الطلبة على استغلال وقتهم في القراءة والمطالعة،



وتحدث رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح، عن أهمية هذه المسابقة التي يتم تنفيذها خلال أسبوع المكتبات المدرسية وضمن الفعاليات التي تنفذها مدارس المديرية كل عام، وأضاف بأن المسابقة تعتبر أحد أدوات التعلم عن بعد خلال جائحة كورونا، ودورها في تشجيع الطلبة على القراءة والمطالعة واستغلال وقت الحجر الصحي أفضل استغلال.



وأضاف أبو سويرح أن المسابقة تهدف الى تنمية ورفع قدرات الطلبة بما ينعكس على مستواهم الثقافي والمعرفي، وتشجيع التنافس بين الطلبة في ظل بيئة تربوية تتميز بالجودة والإبداع باستخدام التقنية الحديثة بفاعلية.



هذا وتتوزع المسابقة الإلكترونية على ثلاثة فئات، وتشمل الفئة الأولى طلبة المرحلة الأساسية من (4 – 6)، والفئة الثانية تشمل من (7 – 9)، بينما تشمل الفئة الثالثة طلبة المرحلة الثانوية من (10- 12). وستقوم المديرية بعد انتهاء المسابقة بتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة ومدارسهم.