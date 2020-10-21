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مدير أوقاف الشمال يعقد اجتماعًا مع مفتشي مساجد المحافظة

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:14

مدير أوقاف الشمال يعقد اجتماعًا مع مفتشي مساجد المحافظة
مدير أوقاف الشمال يعقد اجتماعًا مع مفتشي مساجد المحافظة

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم اجتماعًا مع مفتشي مساجد المحافظة, لمتابعة تقييم مدى التزام المساجد بإجراءات ومعايير الوقاية والسلامة بالمساجد التي تم إعادة افتتاحها.


وخلال كلمته أكد سالم على أهمية ودور المفتشين في متابعة المساجد ومدى التزامها بالإجراءات المطلوبة لحماية المواطنين, مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة استخدام كافة الآليات والوسائل التي يُمكن أن تُساهم في ضبط حالة الالتزام المطلوبة.


وأضاف: "يجب التركيز على المتابعة الدائمة للمساجد خاصة المركزية منها، والعمل على معالجة التقصير في أي منها", مثمناً كافة الجهود التي تُبذل من أجل تقديم صورة حضارية ونموذجية عن مساجدنا.

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