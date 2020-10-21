التنمية البشرية بالصحة تواصل عقد البرنامج التدريبي في مكافحة العدوى

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، دورة تدريبية، استهدفت أطباء امتياز الأسنان، وذلك ضمن متابعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة لتدريب الكوادر الصحية على برنامج مكافحة العدوى في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وممثلا عن قسم متابعة التدريب في الخدمة، افتتح الدورة ا. مؤزر الحنجوري مرحبا بمدربة الدورة ا. سماح محسن والمتدربين المشاركين بالدورة، متحدثاً عن ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة المجتمع، وأوضح انه عبارة عن يوم تدريب مكثف تناول عدد من المواضيع والمحاور الهامة أبرزها الحديث طرق مكافحة العدوى والسياسات الخاصة بمكافحة العدوى.



وذكر انه خلال فترة جائحة كورونا تم تدريب العديد من الكوادر في مختلف الفئات الصحية بجهود الطاقم المميز من المدربين أعضاء لجنة مكافحة العدوى في وزارة الصحة الذين يبذلون جهودهم لتدريب الكوادر بمختف الفئات الوظيفية فضلاً عن متابعة حالات المرضى في مراكز الحجر التابعة لوزارة الصحة.



بدوره نوّه د. تامر كسّاب رئيس شعبة الطب الأسنان على ضرورة التزام أطباء الاسنان بوسائل الوقاية والحماية داخل أماكن العمل حفاظاً على سلامتهم.

والجدير بالذكر، أنه تم تدريب 70 كادرا من اطباء امتياز الاسنان ضمن برنامج الزامي لجميع الكوادر الصحية بمختلف الفئات الوظيفية والذي يتم تنفيذه بمستوى عال من الجودة.