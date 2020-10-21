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التنمية البشرية بالصحة تنفذ الدورة السابعة لمقدمي خدمات الولادة

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:27

التنمية البشرية بالصحة تنفذ الدورة السابعة لمقدمي خدمات الولادة
التنمية البشرية بالصحة تنفذ الدورة السابعة لمقدمي خدمات الولادة

غزة- الرأي

تواصل تنمية القوى البشرية،  تنفيذ خطتها التدريبية التخصصية لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية العاملة في خدمات الولادة والصحة الإنجابية لمواجهة كوفيد 19، وذلك ضمن برنامج التدريب والوقاية من العدوى ومكافحتها من فيروس "كورونا"، والذي يتم تمويله من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.


و في هذا الإطار افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة التدريبية السابعة في مكافحة العدوى، والتي استهدفت مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات الولادة.  


حيث افتتح الدورة ممثلا عن قسم متابعة التدريب في الخدمة ا. مؤزر الحنجوري، ونوه ان هذه الدورة السابعة التي يتم تنفيذها في محافظة غزة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، وتستمر لمدة يومين وتهدف للمحافظة على سلامة المجتمع من انتقال العدوى، كما ودعا المتدربين إلى الاهتمام بالبرنامج والتركيز على أبرز المحاور لتحقيق الاستفادة المثلى من التدريب.


وقدم شكره لـ أ. سما رزق منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان ولطاقم المدربين في لجنة مكافحة العدوى أ. سماح محسن، أ. نور الغريز لمشاركتهم الفاعلة ووقفتهم الجادة في التدريب لمواجهة فيروس كورونا. 


وخلال البرنامج التدريبي سيتم التعرف على طرق مكافحة العدوى في صحة النساء والولادة وإجراءات السلامة والوقاية وكيفية استخدام الواقيات الشخصية وآلية التخلص منها.


يشار إلى انه تم تدريب 88 كادرا في سبع دورات تدريبية من مختلف القطاعات الصحية الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي والخدمات الطبية العسكرية.

122182010_354144182579455_7705733712555194571_n التنمية البشرية بالصحة تنفذ الدورة السابعة لمقدمي خدمات الولادة
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