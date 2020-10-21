وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد برنامجاً تدريبياً لتعزيز الوعي الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مشروع إنشاء حديقة وملعب بحي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر مشروعي قانون الكاتب بالعدل وتركيب كاميرات المراقبة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد جلسة نهائية لمناقشة حوسبة أنظمة الهيات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعزز تعاونها مع الكتلة الإسلامية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: لن نسمح باستيراد الزيت لحين انتهاء المنتج المحلي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً بشركات حافلات النقل العام وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنظم اللقاء التدريبي الثاني
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

عبر تطبيق Google meet

مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنظم اللقاء التدريبي الثاني

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:03

طالبات مدرسة عبد المعطي الريس المهنية
طالبات مدرسة عبد المعطي الريس المهنية

الوسطى- الرأي

 عقدت مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى أمس الثلاثاء، اللقاء التدريبي الثاني عبر تطبيق Google meet  بعنوان "مونتاج الفيديو برنامج Pr بريمير"، بحضور مديرة المدرسة منهل فروانة ومشاركة رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية الوسطى أحمد دلول و محمد يونس من قسم العلاقات العامة ، و محمد شبير و إيناس الصاوي من مكتب giz غزة، ومنسقة اللقاء المهندسة جملات أبو حمادة و منفذة اللقاء سمية مقداد من الجامعة الإسلامية.


 مديرة المدرسة قالت خلال افتتاح اللقاء أن هذا اللقاء التدريبي يأتي ضمن خطة المدرسة الفاعلة في تدريب طالبات قسم الويب للصف الحادي عشر، معتبرة بأن هذه اللقاءات هي ثمرة من ثمرات التواصل عن بُعد، بعد انقطاع الطالبات عن الدراسة في ظل انتشار جائحة كورونا.


منفذة اللقاء سمية مقداد بينت بأن هذه اللقاءات التدريبية تهدف لتنمية طاقات وقدرات الطالبات في المجال التقني و الذي يساهم في بناء حياتهم المستقبلية، و ذلك من خلال تدريبهن على آلية عمل برنامج التصميم والمونتاج كتطبيق عملي لبرنامج بريمير.

وأضافت مقداد أن بإمكان جميع الطالبات والمهتمين زيارة موقع اليوتيوب الخاص بها و الاطلاع على الفيديوهات التطبيقية العملية لشرح البرنامج:

موقع اليوتيوب

15 (1) 11 مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنظم اللقاء التدريبي الثاني
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟