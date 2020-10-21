مدرسة عبد المعطي الريس المهنية تنظم اللقاء التدريبي الثاني

الوسطى- الرأي

عقدت مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى أمس الثلاثاء، اللقاء التدريبي الثاني عبر تطبيق Google meet بعنوان "مونتاج الفيديو برنامج Pr بريمير"، بحضور مديرة المدرسة منهل فروانة ومشاركة رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية الوسطى أحمد دلول و محمد يونس من قسم العلاقات العامة ، و محمد شبير و إيناس الصاوي من مكتب giz غزة، ومنسقة اللقاء المهندسة جملات أبو حمادة و منفذة اللقاء سمية مقداد من الجامعة الإسلامية.



مديرة المدرسة قالت خلال افتتاح اللقاء أن هذا اللقاء التدريبي يأتي ضمن خطة المدرسة الفاعلة في تدريب طالبات قسم الويب للصف الحادي عشر، معتبرة بأن هذه اللقاءات هي ثمرة من ثمرات التواصل عن بُعد، بعد انقطاع الطالبات عن الدراسة في ظل انتشار جائحة كورونا.



منفذة اللقاء سمية مقداد بينت بأن هذه اللقاءات التدريبية تهدف لتنمية طاقات وقدرات الطالبات في المجال التقني و الذي يساهم في بناء حياتهم المستقبلية، و ذلك من خلال تدريبهن على آلية عمل برنامج التصميم والمونتاج كتطبيق عملي لبرنامج بريمير.

وأضافت مقداد أن بإمكان جميع الطالبات والمهتمين زيارة موقع اليوتيوب الخاص بها و الاطلاع على الفيديوهات التطبيقية العملية لشرح البرنامج:

موقع اليوتيوب