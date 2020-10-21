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وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً بشركات حافلات النقل العام

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:10

وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً بشركات حافلات النقل العام
وزارة النقل والمواصلات تعقد اجتماعاً بشركات حافلات النقل العام

غزة- الرأي

عقدت لجنة إدارة ومتابعة حافلات نقل الموظفين بوزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً بشركات حافلات النقل العام، وذلك لترتيب عمل الحافلات عبر المحافظات وذلك اليوم الأربعاء،  في مقر الوزارة.
حيث رحبت اللجنة بالحضور،  مؤكدة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في سبيل المصلحة العامة في ظل الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة.
وطالبت اللجنة العمل ضمن بروتوكول وزارة الصحة المتفق عليه حكومياً بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي داخل الحافلة والتعقيم المستمر في سبيل المحافظة على منع انتشار العدوى.
وأكدت اللجنة استكمال المتابعة الميدانية بشكل مستمر من قبلها لمتابعة التزام الشركات بخطوط السير وإجراءات السلامة والوقاية والنظافة العامة.
وختاماً شكرت اللجنة أصحاب الحافلات على مجهودهم في العمل خلال فتره حالة الطوارئ مع وزارة الصحة.
 

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