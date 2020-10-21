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للمثقفات البيئيات العاملات في مشروع تعزيز المعرفة

بلدية غزة تعقد برنامجاً تدريبياً لتعزيز الوعي الصحي

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:42

بلدية غزة تعقد برنامجاً تدريبياً لتعزيز الوعي الصحي
بلدية غزة تعقد برنامجاً تدريبياً لتعزيز الوعي الصحي

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة، برنامج تدريبي للمثقفات البيئيات العاملات في مشروع " تعزيز المعرفة والوعي البيئي عند طلبة المدارس والمجتمع المحلي في مدينة غزة " الذي تنفذه البلدية لتعزيز الوعي الصحة والبيئي لدى فئات مختلفة من المجتمع المحلي .
وشارك في البرنامج التدريبي 15 مثقفة تم اختيارهن ضمن مشروع التشغيل المؤقت بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بالإضافة إلى 5 مثقفات بيئات من بلدية الزوايدة .
ويشمل البرنامج التدريبي " جولة ميدانية على مرافق البلدية بهدف تعريف المثقفات على مراكز البلدية ومرافقها وأهم الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتدريب في التثقيف والتوعية الصحية بإشراف د. بدر الصفدي، وأ. محمد الخطيب من الدائرة، بالإضافة إلى مهام المشروع وخطة العمل وتوزيع المهام .
ويهدف المشروع إلى تحسين المستوى الصحي والبيئي وتعديل السلوكيات الخاطئة وتعزيز السلوكيات الايجابية وتبنيها، وسيتم التواصل مع فئات مختلفة من المجتمع عبر منشورات ومطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
 

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