الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

غزة- الرأي

نظمت الكتلة الإسلامية لقاءً لمنسقيها في الجامعات في قطاع غزة، وحضر اللقاء م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية وأعضاء مجلس الكتلة الإسلامية في الجامعات ومنسقي أنشطة الكتلة في الجامعات.

وتحدث خلال اللقاء م. أمجد مزيد عن المشاريع الخدماتية التي نفذتها الكتلة الإسلامية في جامعات قطاع غزة منذ بدء الأزمة الحالية بانتشار فيروس كورونا، وقال "إن هذه المشاريع التي تنوعت بين المنح المالية والتخفيض على أسعار الكتب وحملة التصوير المخفض بالإضافة إلى خدمات التوصيل التي تم تنفيذها في كافة الجامعات، كلها في سبيل تذليل كافة العقبات أما طلابنا في الجامعات ليكونوا قادرين على المضي في مسيرتهم التعليمية".

وأضاف "سنعمل خلال الأيام القادم على توفير الحقائب الهندسية ومستلزمات الكليات العملية بما يتناسب مع الوضع العام في القطاع وبحيث لا تشكل هذه المستلزمات العبء الكبير على الطلاب"، ودعا مزيد العاملين لتجديد الهمة والتحضير للمرحلة القادمة في حال بدأ التعليم الوجاهي لأن هذه المرحلة تستلزم جهد مضاعف وتلبية كل الاحتياجات التي من شأنها ضمان حق التعليم لكل طالب.