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وتنبيه الأشخاص المخالطين

بلدية القرارة تطلق تطبيق "وقاية" لتتبع المصابين بفيروس كورونا

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:11

بلدية القرارة تطلق تطبيق "وقاية" لتتبع المصابين بفيروس كورونا
بلدية القرارة تطلق تطبيق

خان يونس- الرأي

أطلقت بلدية القرارة، صباح أمس الثلاثاء، النسخة التجريبية لتطبيق الهواتف الذكية للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ويعمل التطبيق الذي أطلق عليه اسم "وقاية" على المساعدة في عملية رسم الخريطة الوبائية للمصابين وتحديد المخالطين للمصاب في الأماكن العامة، وتنبيههم من خلاله.
وقال رئيس البلدية م. أحمد شعت إن" : التطبيق الذي تم تفعيله وإطلاقه اليوم يعتبر جزءاً من خطة استجابة البلدية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(COVID-19) ، حيث يدعم هذا التطبيق الهواتف الذكية، ويحمي الخصوصية، ويسهل على الجهات المعنية تحديد البؤر المصابة والسيطرة على انتشار الفيروس فيها".
وأضاف م. شعت بأن تطبيق "وقاية" يأتي كمبادرة مجتمعية من بلدية القرارة، وذلك بهدف مساعدة الجهات المختصة بقطاع غزة في الحد من انتشار الفيروس واتخاذ التدابير الصحية في الوقت المناسب.
وأوضح مطور التطبيق م. سليم الأغا بأن تطبيق "وقاية" له مسارين، أولهما: أنه يعمل على حفظ بيانات زيارة المواطن للأماكن العامة والمنشآت السياحية على هاتف المستخدم معتمداً على رموز خاصة بالأماكن (QR) لمقارنة حركته مع حركة المستخدمين المصابين لاحقاً بفيروس كورونا بشكل تلقائي، وفي حال حدوث التقاء بين المستخدم وشخص آخر ثبت إصابته بالفيروس، يقوم التطبيق بإرسال تنبيه للمستخدمين الذين كانوا متواجدين في محيط الشخص المصاب حسب المكان والزمان، كما ويقوم التطبيق تلقائياً بتقديم الإرشادات والخطوات الواجب اتخاذها بعد استلام التنبيه.
بينما المسار الثاني: يمكن المستخدم المصاب بالفيروس من استرجاع أماكن تواجده وتحركاته على مدى الأيام الأخيرة عبر التطبيق بكل سهولة حيث يتضمن التواريخ والأزمنة والأماكن التي تواجد فيها.
وأشار م. شعت بأن البلدية تسعد باستقبال المقترحات اللازمة لتطوير التطبيق مؤكداً جاهزية البلدية للتعاون مع الجميع لإنجاح وتعميم الفكرة كمبادرة مقدمة للحكومة واللجنة المركزية العليا لإدارة جائحة كورونا، وتؤمن البلدية بأن تقديم مثل هذه المقترحات واجب وطني لخدمة أهلنا وحصانة مجتمعنا.
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