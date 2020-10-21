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التنمية البشرية بالصحة تفتتح الدورة الرابعة في مكافحة العدوى بخان يونس

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:55

التنمية البشرية تفتتح الدورة الرابعة في مكافحة العدوى بمحافظة الجنوب
التنمية البشرية تفتتح الدورة الرابعة في مكافحة العدوى بمحافظة الجنوب

غزة- الرأي

 افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة التدريبية الرابعة في مكافحة العدوى ، وذلك استكمالاً لبرنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كوفيد 19 في محافظة خان يونس.

جاء ذلك في مجمع ناصر الطبي بمشاركة 19 كادرا من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات الولادة بمحافظة الجنوب والرعاية الأولية، والخدمات الطبية العسكرية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وبدأت الدورة بكلمة افتتاحية قدمتها ا. ايمان طافش مشرفة التدريب في التنمية، بحضور ا. اسماعيل راضي منسق برامج التدريب مجمع ناصر الطبي مرحبةً بممثل منظمة الصحة العالمية ا. اعتماد ابو ورد، وفريق المدربين في لجنة مكافحة العدوى كل من د. عبد الرازق الكرد، ا.حنان فياض ،ا.ايمان ابو عية ،ميساء ابو موسي وبالمتدربين المشاركين بالبرنامج. 
وأوضحت أ. إيمان ان الدورة يتم تنفيذها بواقع يومين تدريبيين حيث تبدأ بالجانب النظري والحديث عن سياسات وبروتوكول مكافحة العدوى في خدمات الولادة. 
فيما يتم تطبيق الجانب العملي حول كيفية ارتداء الواقيات الشخصية وآلية التخلص منها مع تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة داخل اقسام الولادة، إضافة إلى التعرف على طرق مكافحة العدوى في صحة النساء والولادة.

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