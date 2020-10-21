تعليم الشمال يؤكد الجهوزية التامة للعودة الآمنة للمدارس في المرحلة الثانية

غزة- الرأي

أكد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، اختتام التجهيزات والاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بالعودة الآمنة للمدارس في مرحلتها الثانية التي تستهدف الصفوف من (7-11).



جاء ذلك خلال استقباله، مدير عام الإرشاد بوزارة التربية والتعليم العالي أ. خالد فضة، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل.



واستعرض أ. حرز الله التدابير والإجراءات كافة، التي اتخذتها مديرية الشمال في سبيل ضمان عودة الطلبة والهيئات التدريسية للمدارس بشكل آمن في ظل جائحة "كورونا".



بدوره أعرب أ. فضة عن ارتياحه من التدابير التي اتخذتها المديرية ومدارسها في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلبة والهيئات التدريسية للمرحلة الدراسية من الصفوف (7-11).



وتمنى أ. فضة أن تنتهى هذه الجائحة وتعود الحياة التعليمية إلى طبيعتها، وأن يجنب شعبنا وأمتنا كل مكروه.



هذا وشهد الاجتماع نقاشًا مستفيضًا حول دليل الإجراءات الوقائية وآلية التعامل مع الطلبة المصابين والمخالطين، وكذلك المعلمين من أصحاب الأمراض المزمنة، وفق البروتوكولات الصحية الخاصة بالجائحة.

