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الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء ببيت لحم

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:19

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فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء يقع في منطقة غزلان شمال تقوع يعود المواطن سليمان صباح، بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوات الاحتلال هدمت اليوم منزلا مأهولا للمرة الرابعة في منطقة خربة عليا ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وتتعرض بلدة تقوع لهجمات وتنكيل مستمر من الاحتلال ومستوطنين، حيث شق الاحتلال عام 1979 طريق استيطاني في أراضي المواطنين لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية المجاورة ببعضها البعض.

واستطاع الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات الزراعية والرعوية، بقرارات عسكرية مما تسمى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.

ويحيط ببلدة تقوع خمس مستوطنات، ثلاث منها في الطرف الشمالي الشرقي للبلدة، ومستوطنتين في الطرف الجنوبي للبلدة.

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