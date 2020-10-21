"هآرتس": المجتمع الإسرائيلي يسير نحو الانهيار والتفكك

فلسطين المحتلة - الرأي

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الواقع الحقيقي الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي المكون من قطاعات وقبائل، والذي ظهرت أمراضه بفضل وباء "كورونا"، يسير نحو الانهيار في حال لم يتم تجاوز القطاعية، التي تشي بأن "إسرائيل تتفكك".

وأوضحت الصحيفة في مقال كتبه الصحفي الإسرائيلي "بني حيفتس"، أن الإنسان يشهد لحظات تاريخية في حياته، هناك أحداث هامة، وتاريخ يتشكل.

وأضاف: "نحن اليوم نشهد حدثا تاريخيا؛ بداية نهاية المجتمع الإسرائيلي، وربما إسرائيل، فوباء كورونا الذي اخترق حياتنا ضبط إسرائيل وهي غير مستعدة، وفيها جهاز صحي مريض وحكومة فاشلة"، معتبرا أن "الأهم من كل ذلك، أن الوباء أظهر جميع أمراض المجتمع الإسرائيلي، التي تم تجاهلها لعشرات السنين".

ونبه، إلى أن "وباء كورونا أظهر حقيقة مؤلمة وأثبت فعليا أن المجتمع الإسرائيلي، خليط من الجماعات التي لا تعمل كجسم واحد، لكن على الأغلب تعمل الواحدة ضد الأخرى، وبالتالي، فإن من المستحيل هزيمة الوباء.. ما يجري وصفة مؤكدة للفشل".

وأشار إلى أن هذه القطاعية والقبلية تم تجاهلها خلال عشرات السنين، رغم أنه بين حين وآخر جلب هذا الزعيم أو ذاك هذه الأمور إلى السطح، سواء من خلال الرغبة في التوحد أو من خلال السعي للحصول على مكاسب سياسية".

ونوه إلى أن ظهور المجتمع الإسرائيلي والدولة، كتكتل واحد ضد عدو خارجي، والتغلب على الشروخ الداخلية، هو تكتل سطحي، ومجرد خداع.

وبين أن المجتمع الإسرائيلي يتكون من مجموعات ضغط، لا يهمها سوى مصالحها، وكل ذلك كشفه لنا بصورة أشد وباء كورونا، ففي مواجهة هذا الوباء لا يوجد عدو خارجي، وليس هناك من نكرهه أو من نوجه إليه نياشين بنادقنا ولا يوجد بنك أهداف، ولا اسم لامع لعملية عسكرية، ولا مكان نرسل إليه طيارينا الممتازين، لا يوجد هناك من نتكتل ضده، فالمعركة في البيت، والشارع، والحي، وفي المدينة، وفي هذه المعركة يجب أن تظهر روح المجتمع والتكتل الإنساني، وهذا لا وجود له في إسرائيل، كل بيت وحده، كل قطاع لنفسه وكل قبيلة لمصالحها".

وأفاد بأن "الانقسام في المجتمع الإسرائيلي ليس بالأمر الجديد، وهو نتيجة لسياسة موجهة، دون الانتقاص من المسؤولية الضخمة للحكومة ومنتخبي الجمهور على طريقة التعامل مع المرض، ومسؤوليتهم في خلق الاستقطاب والشرخ في المجتمع، وهي أكبر بأضعاف".