9 نصائح سهلة لتخسر الكيلوغرامات الزائدة

حتى تنجح في إنقاص وزنك، لا يتعين عليك تقديم تضحيات كبيرة وحرمان نفسك من كل الأطعمة التي تحبها. يكفي أن تتبع بعض العادات وتجعلها روتينا يوميا بشكل تدريجي.

وفي تقرير نشرته مجلة "أزاد سالود" (azsalud) الإسبانية، قالت الكاتبة كارمن أوتيغي إن الكثير من الطرق المتبعة في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون قد تسبب أضرارا جانبية خطيرة، وقد تؤدي على المدى الطويل إلى زيادة الوزن.

ولكن سنقدم لك هنا 9 خطوات صحية آمنة، تتطلب قليلا من الجهد والمثابرة للتخلص من الوزن الزائد:

1- شرب كمية كافية من الماء

يعتبر شرب الماء وسيلة فعالة لفقدان الوزن، إذ إن شرب كمية كافية من الماء يساعد في الشعور بالشبع، كما تساعد المشروبات الطبيعية مثل الشاي في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي إنقاص الوزن.

2- استبعاد السكر

يعتبر السكر أسوأ شيء يمكننا تناوله إذا أردنا إنقاص الوزن. خلال العقود الماضية، تم التركيز بشكل مبالغ فيه على علاقة الدهون بزيادة الوزن، لكن الواقع أن استهلاك السكر هو السبب الأول في السمنة.

وهذا يشمل السكر بكافة أشكاله وأسمائه مثل السكر الأبيض والسكر الأسمر، والغلوكوز أو الفركتوز أو اللاكتوز أو الدكستروز أو ‫المالتوز أو الرافينوز.



3- تناول الطعام ببطء

يميل بعض الناس إلى تناول الطعام بسرعة كبيرة، لكن هذه العادة غير صحية ولا تساعد على فقدان الوزن. حين تأكل بسرعة لا تصل إشارة الشبع إلى الدماغ بالسرعة الكافية، لذلك قد تكون المعدة ممتلئة ومع ذلك يستمر الشخص في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي عدم مضغ الطعام جيدا إلى مشاكل في الهضم.

4- الأكل دفعة واحدة

من الخطأ أن نضع القليل من الطعام على المائدة ثم نضيف المزيد منه على دفعات. بهذه الطريقة لن نتحكم في كمية الطعام المستهلكة بشكل جيد، لأننا قد نفرط في الأكل دون أن نشعر بذلك. الأفضل أن نضع الكمية المطلوبة في الطبق، ونأكل دفعة واحدة.

5- تجنب المنتجات المصنعة

تقوم شركات الأغذية المصنعة بمجهود كبير لتسويق منتجاتها، مما يدفع معظم الناس إلى استهلاك هذه الأطعمة، رغم أنها تحتوي مكونات غير صحية، وتؤدي إلى زيادة الوزن.



6- الحفاظ على نظام غذائي متوازن

يعتبر الحفاظ على نظام غذائي متوازن مفتاحا آخر لفقدان الوزن، وهذا يعني أن تأكل كل ما يطيب لك بنسب متوازنة، بشرط أن يكون طعاما طبيعيا وليس مصنعا. من المهم جدا تناول الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب والمكسرات والبذور، فضلا عن مصادر البروتين مثل منتجات الألبان واللحوم والأسماك.

7- تحويل العادات الصحية لروتين يومي

يعتبر اتباع العادات الصحية بشكل يومي ومنتظم العامل الرئيسي للنجاح في تحقيق غايتك بفقدان الوزن بشكل صحي. سواء تعلق الأمر بممارسة الرياضة أو تناول أطعمة صحية، فإن الشيء المهم هو أن تحافظ على هذه العادات مع مرور الوقت. من الضروري أن نتعامل مع هذه العادات على أنها أسلوب حياة وليست مجرد تضحية لفترة وجيزة من الزمن.

8- تجنب التوتر

بسبب زيادة إفراز الكورتيزول نتيجة التوتر، تتأثر عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالجوع ويأكلون المزيد من الطعام بين الوجبات.

لذلك تجنب التوتر من أجل أن لا يزيد وزنك.

9- الراحة

تعتبر الراحة عاملا ضروريا في العناية بالجسم والحفاظ على الصحة وتجنب السمنة. من الضروري أن يحصل الجسم على ما يكفي من الراحة ليكون في حالة توازن ولتجنب التوتر، كما أن هناك أدلة قوية على وجود علاقة مباشرة بين قلة النوم والسمنة.