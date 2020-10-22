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أخبار » الأسرة و المجتمع

لمنع تساقط الشعر... عليكم بهذه الفواكه والخضراوات

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:52

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قدم خبير التغذية، رايان رامان، لائحة بأسماء الخضار والفواكه التي يمكن أن تبطئ عملية سقوط الشعر، نظرا لما تحتويه من مواد مغذية لفروة الرأس.

فبحسب الخبير، إن الأفوكادو يعتبر من الفواكه المهمة التي تحمي فروة الرأس نطرا لما تحتويه من فيتامين “E”.

حيث أن حبة واحدة من هذه الفاكهة تحتوي على 20 في المئة من الحاجة اليومية للجسم من هذا الفيتامين.

ولمنع الصلع نصح الخبير بإضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي، حيث تعتبر هذه الخضار مصدر قيم “للبيتا كاروتين” ويمكن أن تسرع نمو الشعر، بحسب ما نقل موقع express.

وخلص الطبيب إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الصحيحة يعزز نمو الشعر، خاصة في حالات تساقط الشعر بسبب سوء التغذية.

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