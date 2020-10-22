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طبيب يترك بقايا إبرة داخل سن مريضة: لم تكتشف الأمر إلا بعد 3 شهور

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:14

طبيب يترك بقايا إبرة داخل سن مريضة: لم تكتشف الأمر إلا بعد 3 شهور
طبيب يترك بقايا إبرة داخل سن مريضة: لم تكتشف الأمر إلا بعد 3 شهور

اكتشفت سيدة في القصيم، بالمملكة العربية السعودية بقايا إبرة في سنتها، التي باشر طبيب أسنان في أحد المستوصفات الخاصة بالمنطقة علاجها، قبل نحو 3 أشهر.

ووفقاً لجريدة سبق، كشف شقيق السيدة، تفاصيل الواقعة الغريبة التي تعضرت لها، وقال أن شقيقته اتجهت لأحد المستوصفات الخاصة من أجل علاج سنتها، إلا أن هذا الأمر لم يسر بسلام، حيث عانت بعدها آلاما في الأسنانوعمدت لأخذ المسكنات دون جدوى.

وأضاف أن شقيقته ذهبت لأكثر من مستوصف لعلاج هذه المشكلة إلا أن الألم استمر لنحو 3 أشهر، وبعدها ذهبت لمستشفى خاص حيث طلب منها الأطباء عمل أشعة، وحينها اكتشفوا أن هناك جزءًا من إبرة موجودا داخل سنتها.

البحث عن طبيب أسنان

وتابع في كشفه تفاصيل الواقعة أن الأطباء أكدوا أن حالتها تستلزم إجراء عملية، مضيفاً أنهم لم يتوصلوا مع المستوصف الذي تسبب في مشكلتها لحل مرضٍ؛ لذلك توجهوا إلى التجمع الصحي بالقصيم، وقدموا شكوى بهذا الأمر.

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ومن جهته، أكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم أنه فتح تحقيقًا بشأن الإجراءات الطبية التي اتبعها المستوصف لعلاج السيدة، وستتم إحالة الواقعة للهيئة الطبية الشرعية للنظر فيها وفقاً للإجراءات النظامية.

ومن النصائح التي يوجهها الأطباء عن اختيار طبيب الأسنان المناسب، اختيار مجموعة الأطباء الذين يبدون لكم ذوي مهنية جيدة، ومن ثم التفكير في التوفير، عند المقارنة بين الأطباء المهنيين المتمرسين.

و ينصح الخبراء بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن معلومات حول الطبيب قبل زيارته وربما الإطلاع على تجارب مرضى آخرين مع نفس الطبيب، بجانب ضرورة  رصد درجة النظافة في العيادة بدقة، فالاهتمام بالتعقيم والتعامل بنظافة مع الأجهزة التي يستخدمها الطبيب، من الأمور المهمة في تقييم الطبيب، وعليه فإن الجوارب المعقمة وارتداء كمامة الفم والأنف والملابس النظيفة، من الأمور التي لا يتخلى عنها طبيب الأسنان الجيد.

 

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