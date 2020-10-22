تعرف على السمك الطائر

السمك الطائر او الطيار هو نوع من الاسماك الذى يقذف نفسة من الماء بحركة من ذيلة القوى وينزلق فى الهواء حيث يمد زعانفة الكبيرة التى تعمل كجناحين .





كيف يطير : ولكى يطير يهز السمك الطيار ذيلة بسرعة فيغطس الجزء الاسفل من زعنفة الذيل فى الماء ويخرج منة فيساعد السمك على الارتفاع فى الهواء و يستخدم السمك الطيار اربعة زعانف كبيرة للطيران







لماذا يطير : من قدره المولى سبحانة وتعالى جعل هذا النوع من الأسماك يستخدم أجنحته للهروب من الأعداء الذين يطاردونه في البحار وعلى رأسهم الأخطبوط، من خلال الطيران لعدة ثوان فوق السطح، لتضليل من يهاجمه، ومن ثم يغير مساره في النزول مرة أخرى إلى المياه ليختفي عن أعين الطامعين.





ويتواجد هذا السمك فى المياة الدافئة وهو صغير الحجم حيث يبلغ متوسط طولة 45 سم ويتميز بان زعانفة شبيهة بالاجنحة و يطير هذا النوع من السمك مدة تقرب من 45 ثانية بعدها تدخل الماء للحصول على الاكسجين. وهناك حوالى 25 نوع من السمك الطيار وهو يعيش قرب سطح البحر , ويعيش السمك الطيار فى البحار الدافئة مثل البحر الابيض المتوسط ولايعيش فى البحار المدارية.



وإنفرد التليفزيون الياباني في تصوير هذا النوع من الأسماك لأول مرة يطير فوق سطح المياه قبالة ساحل جزيرة ياكوشيما، كما إنفرد أيضاً في تسجيل الرقم القياسي لأطول سمكه استغرقت وقتاً في الطيران "45" ثانية، ليضرب به الرقم السابق "42" ثانية متواصلة



يتم الاستعانة بالسمك الطائر في اليابان والهند والصين وإندونيسيا على موائد الطعام، وقد يستخدم أيضاً في صنع السوشي، ويعد جزء من الشعار الرسمي لهيئة السياحة في بربادوس، بالإضافة إلى رسمه على القطع الفنية والعملة النقدية للبلاد.