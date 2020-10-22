وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتسلم من الحركة النسائية أجهزة ماسح حراري وكالة الرأي الفلسطينية الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيه وكالة الرأي الفلسطينية "الإفتاء": الزيارات التطبيعية للأقصى لا تختلف عن اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع كراسي كهربائية متحركة على ذوي إعاقة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تعتمد آليات عمل جديدة لجمع وترحيل النفايات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: مكتب المراقب العام يواصل جهوده الرقابية على الأجهزة الأمنية والشرطية وكالة الرأي الفلسطينية "مزارعو المناطق الشرقية"..بين طلقات الموت يزرعون الحياة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تعزز تعاونها مع نقابة المحاسبين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع نادي اتحاد خان يونس البلدي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب مصابيح إنارة في منطقة الشيخ عِمري في حي "السطر "
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا بالضفة بينهم فتاتان وسيدة

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (23) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتيان، وسيدة.

وقال نادي الأسير إن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء من الخليل بينهم سيدة وهم: سهير أحمد البطران وهي زوجة الأسير عمر سليمية، وصابر إبراهيم النجار، وثائر جمال مضية، ومحمد صقر البو، ومحمد حلمي عقل، ومحمد محمود السعدة، ويحيى صادق جحشن، عبد العزيز محمد قوقاس (16 عاماً)، ومحمد بسام اخليل (16 عاماً).

ومن رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال كلاً من: عطا حازم الريماوي، وصدام تيسير الريماوي، وعز الدين فايز الريماوي، ومهند جرادات، وعدي أبو شمة. 

فيما جرى اعتقال مواطنين من جنين وهما: ناطق حسام حنتولي حيث جرى اعتقاله بعد إطلاق النار عليه، وأسامة محمود السعدي.

ومن عدة بلدات في نابلس، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين وهم: رمزي الحاج، وعلي ماهر عازم، وخالد نادي عازم، ومحمود السبتي، وعيسى نظمي حشاش.

يُضاف إلى المعتقلين ثائر جميل بني عوده من بلدة طمون، وأحمد إبراهيم عويس (30 عاماً) من بيت لحم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟