الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا بالضفة بينهم فتاتان وسيدة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (23) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتيان، وسيدة.

وقال نادي الأسير إن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء من الخليل بينهم سيدة وهم: سهير أحمد البطران وهي زوجة الأسير عمر سليمية، وصابر إبراهيم النجار، وثائر جمال مضية، ومحمد صقر البو، ومحمد حلمي عقل، ومحمد محمود السعدة، ويحيى صادق جحشن، عبد العزيز محمد قوقاس (16 عاماً)، ومحمد بسام اخليل (16 عاماً).

ومن رام الله والبيرة، اعتقل الاحتلال كلاً من: عطا حازم الريماوي، وصدام تيسير الريماوي، وعز الدين فايز الريماوي، ومهند جرادات، وعدي أبو شمة.

فيما جرى اعتقال مواطنين من جنين وهما: ناطق حسام حنتولي حيث جرى اعتقاله بعد إطلاق النار عليه، وأسامة محمود السعدي.

ومن عدة بلدات في نابلس، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين وهم: رمزي الحاج، وعلي ماهر عازم، وخالد نادي عازم، ومحمود السبتي، وعيسى نظمي حشاش.

يُضاف إلى المعتقلين ثائر جميل بني عوده من بلدة طمون، وأحمد إبراهيم عويس (30 عاماً) من بيت لحم.