النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2653 ) الخميس 22/10/2020
أخبار فلسطينية
- الحكومة الفلسطينية توقع مع اليابان اتفاقية دعم بني تحتية بقيمة 33 مليون دولار
- حركة فتح تنتقد تنظيم مؤسسة ألمانية نشاطا معاديا للفلسطينيين
- أرقام صادمة جديدة.. 85% من سكان قطاع غزة فقراء ومعدلات البطالة 65%
- آخر قرارات "طوارئ غزة" بخصوص فتح المساجد والأسواق
أخبار إسرائيلية
- غانتس: لا أعمل لدى «حماس» ولن يمر شيء من دون رد
- المخابرات الإسرائيلية تتحفظ على دخول الإماراتيين بلا تأشيرة
- الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس
اخبار دولية
اخبار عربية
- ضربة قاضية لقناة السويس.. رسمياً النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل
- تدشين الخطّ الجوي التجاري بين أبو ظبي وتل أبيب
- موافقة سودانية على تطبيع كامل مع إسرائيل.. والإعلان الأسبوع المقبل"
البحرين وإسرائيل تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
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الصحف العربية
القدس العربي
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- حركة فتح تنتقد تنظيم مؤسسة ألمانية نشاطا معاديا للفلسطينيين
- أرقام صادمة جديدة.. 85% من سكان قطاع غزة فقراء ومعدلات البطالة 65%
- حماس تنفي صلتها التنظيمية بجماعة “الشيخ ياسين” الفرنسية
- حماس: التطبيع خطر على القضية وزيارة الوفد الإماراتي تساعد نتنياهو
- إسرائيل تحظر الذراع الطلابي للجبهة الشعبية بالضفة الغربية
- الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مواقع للمقاومة بغزة بعد اكتشاف “نفق هجومي” اجتاز الحدود
- ابنة صائب عريقات: والدي يستجيب لعلاج الرئتين
- «أكبر سجن على وجه الأرض» لإيلان بابيه بالعربية: احتلال1967كان استمراراً للتطهير العرقي في…
الشرق الأوسط
- قصف إسرائيلي على «مدرسة لإيران وحزب الله» في الجولان
- دعوى فلسطينية ضد بريطانيا بسبب «بلفور»
- غانتس: لا أعمل لدى «حماس» ولن يمر شيء من دون رد
- المخابرات الإسرائيلية تتحفظ على دخول الإماراتيين بلا تأشيرة
- تقرير حقوقي: الأسيرات الفلسطينيات يعانين ظروفاً صعبة
- إسرائيل لاتهام شرطي قتل فلسطينياً مصاباً بالتوحد
الشروق المصرية
- البحرين وإسرائيل تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
- فلسطين تسجل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاخبار اللبنانية
- صندوق استثمارات أميركي - إسرائيلي - إماراتي مشترك
- فلسطين | عودة إلى المراوحة: المصالحة رهن الخلافات «الفتحاوية»
- تدشين الخطّ الجوي التجاري بين أبو ظبي وتل أبيب
الاهرام المصرية
- الحكومة الفلسطينية توقع مع اليابان اتفاقية دعم بني تحتية بقيمة 33 مليون دولار
الغد الأردنية
- سياسة التهويد الإسرائيلية تتواصل بحق القدس.. والاحتلال يهدم منشآت ويشرد
- 99 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة
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الشرق القطرية
- منظمة التحريرالفلسطينية: الهرولة الإماراتية تجاه تل أبيب مخزية
- هل تتحول الإمارات إلى مركز إقليمي للموساد الإسرائيلي؟
- ضربة قاضية لقناة السويس.. رسمياً النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل
- عبر الواتساب وزوم.. أموال الإمارات تنقذ الاقتصاد الإسرائيلي
- 82 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
- تل أبيب تتوقع انضمام دولة عربية قبل الانتخابات الأمريكية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير "الخان الأحمر" على شفا الهدم تحت غطاء التطبيع
- السعودية تعلن استعدادها لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
- آخر قرارات "طوارئ غزة" بخصوص فتح المساجد والأسواق
- الخارجية: 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية
- بالصور رئيس "المتابعة الحكومية" يتفقد مشاريع استراتيجية بغزة
- "الخارجية" تعلن انتهاء حملة عودة العالقين في الخارج
- عوض: نُقَيّم عودة طلبة توجيهي للدراسة لاتخاذ قرار بالمراحل الأخرى
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القدس
- إغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع
- وفاة مواطن بكورونا في قلقيلية.. وارتفاع الحصيلة إلى 20
- الاحتلال يعلن اعتقال شبان من بلاطة يشتبه بتسببهم بإصابة جنديين قبل أسبوع
- الجيش الإسرائيلي: النفق المكتشف يعود لحماس
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الحياة الجديدة
- الاحتلال يهدم خيمة سكنية في بيت اكسا
- 62 مستوطنا و5 عناصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى
- "المطلع" يفتتح العيادة المتنقلة المجانية للكشف عن سرطان الثدي
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- "فتح" تستنكر قرار مؤسسة كونراد اديناور الألمانية تنظيم نشاط معاد لشعبنا
- مسيرة وسط رام الله دعماً للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس
صحيفة الأيام
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- البنك الدولي: 8% انكماش متوقع للاقتصاد الفلسطيني في عام "صعب للغاية"
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- »الرجوب: بناء الشراكة خيار استراتيجي وطني والمصالحة تبدأ بإصدار مرسوم...
- »"كورونا" في فلسطين: 6 وفيات و569 إصابة جديدة بالفيروس
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- »طائرة إسرائيلية خاصة تحطّ في مطار الخرطوم
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- »العثور على جثة مواطن داخل محله في جنين
وكالة الراي
- الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
- الحكم سبع سنوات على مواطنة أدينت بقتل شقيقها
- وقفة في إيرلندا مساندة للأسير المضرب ماهر الأخرس
- "هآرتس": المجتمع الإسرائيلي يسير نحو الانهيار والتفكك
- الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء ببيت لحم
- صور رئيس المتابعة الحكومية بغزة يتفقد مدارس ومشاريع استراتيجية
- 39 أسيرة يعانين أوضاعاً معيشية صعبة في "الدامون"
- "صبري": زيارة المطبعين للأقصى لا تقل عن اقتحام المستوطنين له
وكالة صفا
· المرصد الأورمتوسطي: استثمار الإمارات في تطوير الحواجز الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال
· صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل وتفرعات "نفق خان يونس
· تجمع شبابي يتهم بلدية الخليل بتقديم خدماتها لمعسكرات جيش الاحتلال ومستوطنيه
· بعد إعلان الاحتلال حظرها بالضفة.. الجناح الطلابي لـ"الشعبية": لن تنالوا من عزيمتنا
· الاحتلال يبرئ قاتل الشهيد إياد الحلاق
سما نيوز
- موافقة سودانية على تطبيع كامل مع إسرائيل.. والإعلان الأسبوع المقبل"
- الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس
- بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..
- رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز
- اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة
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فلسطين اليوم
- الأسير ماهر الأخرس: يواصل إضرابه لليوم الـ(88) وسط تصاعد التضامن وتجاهل المحتل
- يديعوت: قطر توافق على تمديد المنحة القطرية و الاستثمار في البنية التحتية بغزة
- رفض الأسير لعلاجه في المقاصد كان لحكمة وطنية..
- عدنان يكشف أسباب تراجع قوة الفعاليات الاسنادية مع الأسير الأخرس
- مقرب من السنوار: 20 يوماً تبقى على مهلة "إسرائيل" ووفد حمساوي يتوجه قريباً للقاهرة
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عرب 48
- حماس: اعتقال حسن يوسف محاولة لعرقلة المصالحة
- كتلة "القطب" بجامعة بير زيت: الاحتلال الفاقد للشرعية لا يعطيها
- حماس: مؤسسات الاحتلال شريكة في جريمة إعدام الشهيد الحلّاق
- الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و596 حالة خطيرة
- مساع لتقليص مراحل الخروج من الإغلاق وعودة المدارس مؤجلة لنوفمبر
- تقرير إسرائيلي: تمديد المنحة القطرية لغزة حتى نهاية 2021
- نتنياهو يعلّق "كابينيت كورونا": بين "الاستعراض" وتعزيز التطبيع
- "ماحاش" يدرس اتهام الشرطي قاتل الحلاق بـ"التهور"
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وكالة وفا
- الخليل: الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم امرأة
- "محدث" الاحتلال يعتقل شابين من جنين ويصيب أحدهما بالرصاص
- بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء ويهدم ...
حدث في مثل هذا اليوم
22 تشرين أول (أكتوبر)
- 2003م وزير الأمن الصهيوني تساحي هنغبي ينتهك حرمة الحرم القدس الشريف
- 2001م اغتيال قائد كتائب القسام في نابلس أيمن عدنان محمد حلاوة خلال تفجير السيارة التي كان يقودها.
- 2001م خطف سلاح حارس إسرائيلي قيام الشاب يوسف محمود عايش (23 عاماً) من قرية أرطامس قضاي بيت لحم بخطف سلاح حارس إسرائيلي إطلاق النار على المارة اليهود مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرون بجروح خطيرة واستشهاد المناضل يوسف وهو تابع لحركة الجهاد الإسلامي.
- 1988 م عقد قمة بين الملك حسين بن طلال والرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني ياسر عرفات في منتجع العقبة على البحر الأحمر انتهت بالاتفاق على إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية لم يحدد موعد البدء بتنفيذها.
- 1982م الأردن يجمّد مساعداته للبلديات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منعاً لمصادرتها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
- 1973م مجلس الأمن يدعوا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 242مإن مجلس الأمن.
- 1967م منح أوسمة لمنفذي عملية إيلات منح جمال عبد الناصر الرئيس المصري السابق الأوسمة والأنواط للذين اشتركوا في إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات".
- 1938م بريطانيا تفرض الحكم العسكري على فلسطين منذ أواخر سنة 1938 بدت بريطانيا مصممة على إنهاء الثورة، ففي الربع من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 في أثناء وجود المندوب السامي البريطاني هارلود مكمايكل في بريطانيا وضعت خطط ترمي إلى إنهاء الثورة وحمل العرب على التزام الهدنوء خلال الحرب المتقوقع نشوبها مع ألمانيا، وعلى الرغم من إجراءات بريطانيا العسكرية تمكن الثوار الفلسطينيون في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 من طرد البوليس البريطاني من البلدة القديمة بالقدس والسيطرة عليها سيطرة تامة ما دفع القوات البريطانية في اليوم التالي إلى فرض الحكم العسكري على لواء القدس.