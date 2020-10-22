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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2653 ) الخميس 22/10/2020

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:43

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2653 ) الخميس 22/10/2020

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22 تشرين أول (أكتوبر)

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  • 2001م اغتيال قائد كتائب القسام في نابلس أيمن عدنان محمد حلاوة خلال تفجير السيارة التي كان يقودها.
  •  2001م خطف سلاح حارس إسرائيلي قيام الشاب يوسف محمود عايش (23 عاماً) من قرية أرطامس قضاي بيت لحم بخطف سلاح حارس إسرائيلي إطلاق النار على المارة اليهود مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرون بجروح خطيرة واستشهاد المناضل يوسف وهو تابع لحركة الجهاد الإسلامي.
  • 1988 م عقد قمة بين الملك حسين بن طلال والرئيسين المصري حسني مبارك والفلسطيني ياسر عرفات في منتجع العقبة على البحر الأحمر انتهت بالاتفاق على إقامة كونفدرالية فلسطينية أردنية لم يحدد موعد البدء بتنفيذها.
  • 1982م الأردن يجمّد مساعداته للبلديات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منعاً لمصادرتها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
  • 1973م مجلس الأمن يدعوا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 242مإن مجلس الأمن.
  • 1967م منح أوسمة لمنفذي عملية إيلات منح جمال عبد الناصر الرئيس المصري السابق الأوسمة والأنواط للذين اشتركوا في إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات".
  • 1938م بريطانيا تفرض الحكم العسكري على فلسطين منذ أواخر سنة 1938 بدت بريطانيا مصممة على إنهاء الثورة، ففي الربع من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 في أثناء وجود المندوب السامي البريطاني هارلود مكمايكل في بريطانيا وضعت خطط ترمي إلى إنهاء الثورة وحمل العرب على التزام الهدنوء خلال الحرب المتقوقع نشوبها مع ألمانيا، وعلى الرغم من إجراءات بريطانيا العسكرية تمكن الثوار الفلسطينيون في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1938 من طرد البوليس البريطاني من البلدة القديمة بالقدس والسيطرة عليها سيطرة تامة ما دفع القوات البريطانية في اليوم التالي إلى فرض الحكم العسكري على لواء القدس.

 

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