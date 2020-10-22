استئناف العلاج الطبيعي الخارجي بمجمع الشفاء للحالات الطارئة

غزة- الرأي

استأنف قسم العلاج الطبيعي الخارجي بمجمع الشفاء الطبي تقديم خدماته الاستثنائية للحالات الطارئة وفق اتباع إجراءات السلامة والوقاية، وذلك بعد توقف الخدمة على مدار شهرين منذ بداية جائحة "كورونا"، واقتصارها على المنومين داخل الأقسام.

وأكد د. أحمد النجار رئيس قسم العلاج الطبيعي بمجمع الشفاء الطبي على أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع ادارة المجمع وفق اجراءات احترازية لحماية الكوادر العاملة بالقسم والمرضى أيضا وما يصاحبها من توفر وسائل الوقاية اللازمة، لافتا الى أنه سيتم استقبال المرضى وفق شروط محددة أهمها ارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب المرافقين.

وذكر د.النجار أن القسم سيقدم خدماته للحالات الطارئة فقط وسيتم استثناء مرضى الجهاز التنفسي والسرطان والفشل الكلوي والأمراض المعدية، وكبار السن على أن يتم قياس درجة الحرارة للمترددين وتسجيل بياناتهم.

ولفت إلى أنه تم ارسال رسائل نصية قصيرة للمرضى عبر الهاتف المحمول للمستفيدين من الخدمة ليتم استقبالهم في القسم وفق إجراءات وقائية مشددة، بواقع ثلاثة أيام للإناث والذكور كل على حدّة، وبعدد معين منهم وفق آليات الحجز المسبق.

وقال د.النجار أنه خلال توقف الخدمة تم تقديم خدمة العلاج الطبيعي والتأهيل للمرضى عبر الهاتف وتقديم النصائح الطبية لهم والبالغ عددهم (273) مريض من محافظة قطاع غزة، الى جانب دعمهم بالإرشادات بما يخص التمارين العلاجية والبرامج المنزلية وتزويدهم بالفيديوهات القصيرة الموضحة للتعليمات، معتبرا هذه التجربة هي الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

ودعا د.النجار الى محاكاة تلك التجربة (الاستشارات الصحية عبر الهاتف) على جميع مستشفيات قطاع غزة، لضمان المحافظة على سلامة المرضى في ظل الجائحة وعدم تمكنهم من الوصول للخدمة داخل المستشفى.

يذكر أن قسم العلاج الطبيعي بمجمع الشفاء قدم خدماته ل (584) بعدد جلسات (1400) جلسة وذلك خلال الثلاث أسابيع الأولى من أغسطس الماضي.