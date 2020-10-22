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الطوارئ الفرعية بمدارس الوسطى تتابع تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:59

الطوارئ الفرعية بمدارس الوسطى تتابع تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة
الطوارئ الفرعية بمدارس الوسطى تتابع تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة

الوسطى- الرأي

 تتابع لجان الطوارئ الفرعية بمدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  تقييم المرحلة الأولى من خطة العودة الآمنة للمدارس لتقييم المرحلة والاستعداد للمرحلة الثانية، وذلك من خلال متابعة مدى الالتزام بالبروتوكولات الصحية والانضباط وجاهزية المدارس.

 

 وقال رئيس لجنة الطوارئ المركزية بالوسطى ناصر السدودي،  إن لجنة الطوارئ المركزية بالوزارة والمديرية في تواصل دائم وتنسيق مستمر مع لجان الطوارئ الفرعية في المدارس وان هذه اللجان في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير المرحلة الأولى من خطة العودة الآمنة للمدارس بكافة تفاصيلها وأبعادها، واستعداداً للمرحلة الثانية من عودة الطلاب.

 

 وأشاد مدير الدائرة الإدارية بجهود اللجان الفرعية بالمدارس وما تقوم به من دور كبير في انجاح العملية التعليمية في هذا الظرف الاستثنائي، وأوضح أن لجان الطوارئ بالمدارس تقدم تقرير يومي مفصل عن مجريات العملية التعليمية وعن مدى الالتزام والتقيد بالبروتوكول الصحي من قبل الطلاب والهيئة التدريسية.

 

 وأن لجنة الطوارئ المركزية تقوم بجولات ميدانية يومية على المدارس للوقوف عن قرب على سير خطة العودة الآمنة للمدارس، و لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلاب في المرحلة الثانية من خلال تنظيف وتعقيم المدارس والمرافق التعليمية وتهيئتها لاستقبال الطلبة.

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