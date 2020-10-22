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الاغاثة الطبية الفلسطينية تثمن جهود وزارة الصحة في مواجهة "كورونا"

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:21

الاغاثة الطبية الفلسطينية تثمن جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كوفيد 19
الاغاثة الطبية الفلسطينية تثمن جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كوفيد 19

غزة- الرأي

 أشاد مدير جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية د. عائد ياغي،  بالجهود التي تواصل وزارة الصحة تقديمها في مواجهة جائحة كوفيد 19 .

جاء ذلك خلال لقائه على راس وفد من الجمعية بوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ، ود. مدحت محيسن الوكيل المساعد وم. اسامة قاسم الوكيل المساعد ، وا. وليد صباح مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية ، ود.اشرف القدرة مدير وحدةالعلاقات العامة والاعلام .
وقال د. ياغي إن الكوادر الصحية استطاعت تقديم صورة مشرفة من العطاء وان تثبت من جديد أنها على قدر المسئولية الكبرى تجاه صحة أبناء شعبنا خاصة في ظل هذه الجائحة وتداعياتها .
بدوره ثمن د. ابو الريش هذه الزيارة والتي اعتبرها في سياق تعزيز التواصل المستمر مع واحدة من المؤسسات الصحية الفلسطينية العريقة والتي نعتز في وزارة الصحة بمستوى الشراكة والتكامل في تقديم الخدمة والرعاية الصحية .
كما واستعرض د. أبو الريش مستجدات العمل خاصة فيما يتعلق بخطة وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، لمواجهة الجائحة والمواءمات التي تجريها الوزارة وفق لتطور الحالة الوبائية في قطاع غزة .
وقدم د. ياغي والوفد المرافق درعا تكريميا لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش والكوادر الصحية على جهودهم خلال الفترة الماضية .
 

122179697_2736985136579330_3072010580427124069_n الاغاثة الطبية الفلسطينية تثمن جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كوفيد 19
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