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مدارس تعليم الوسطى تستقبل وحدة مكافحة الأوبئة التابع للصحة

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:27

مدارس تعليم الوسطى تستقبل وحدة مكافحة الأوبئة التابع للصحة
مدارس تعليم الوسطى تستقبل وحدة مكافحة الأوبئة التابع للصحة

الوسطى- الرأي

استقبلت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  وحدة مكافحة الأوبئة التابعة لوزارة الصحة، بهدف سحب عينات عشوائية لفحص الطلاب والمدرسين في عدد من مدارس المديرية للاطمئنان على الوضع الصحي والحد من انتشار المرض، وذلك ضمن التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، 
 وشكر مدير الدائرة الإدارية ورئيس لجنة الطوارئ بتعليم الوسطى ناصر السدودي،  تعاون وزارة الصحة وخاصة فريق مكافحة الاوبئة.

وقال السدودس، أن هذه الزيارات الميدانية تهدف لسحب عينات عشوائية من الطلاب والمعلمين للوقوف عن قرب على وضع الخارطة الوبائية ولحماية طلابنا ومعلمينا، كما يأتي هذا في اطار التقييم الدائم والمستمر للمرحلة الأولى من العودة الآمنة للمدارس واستعداداً للمرحلة الثانية.
من جهته شكر فريق مكافحة الأوبئة بوزارة الصحة،  تعاون مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارسها وتقديم كافة التسهيلات والمساعدة للفريق لأداء عمله، وأشاد الوفد بوعي الطلاب والتزامهم بالبروتوكولات الصحية والتزامهم بالكمامة والتباعد الجسدي، وأضاف الوفد ان هذه الزيارات الميدانية والمسحات العشوائية تأتي للاطمئنان على الوضع الوبائي ومدى انتشار الجائحة، وحتى تستطيع الوزارة ولجنة الطوارئ أخذ التدابير الصحية والوقائية لحماية المواطنين وخاصة فئة الطلبة.

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