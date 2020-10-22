تعليم الوسطى تتابع تعقيم المدارس للمرحلة الثانية

الوسطى- الرأي

واصلت مدارس مديرية التربية والتعليم بالوسطى تعقيم المدارس وتنظيفها بإشراف مديري المدارس و مديراتها والتزاماً بالإجراءات الصحية و الوقائية اللازمة استعداداً لاستقبال الطلبة خلال المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك استعداداً للمرحلة الثانية من خطة العودة الآمنة للمدارس و بمشاركة رسمية من العقيد رامي العايدي مدير جهاز الدفاع المدني و رئيس بلدية المصدر م. أحمد المصدر و مجلس أولياء الأمور المركزي.



وقالت صابرين مزيد مديرة مدرسة ابن زيدون المشتركة، إن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لخطة العودة الآمنة للمدارس - المرحلة الثانية، و التي تستهدف طلبة الصف السابع الأساسي حتى الحادي عشر، مثمنة الجهود المبذولة و التعاون المستمر مع كافة المؤسسات كالدفاع المدني و بلدية المصدر في سبيل الحفاظ على سلامة الطالب.



فيما قال مدير مدرسة عمورية الأساسية حافظ الفرا إن هذه الجهود التي تبذلها المدارس الأساسية ضمن المرحلة الثانية هي استعداداً لتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة في أجواء وقائية صحية مطلوبة بشكل ضروري في ظل الانتشار الواضح لفيروس كورونا داخل المجتمع، مبيناً أن المدرسة أعدت خطة عملية لتوزيع الطلبة و آلية استقبالهم و توعيتهم و تفعيل لجنة الطوارئ المدرسية.



بدوره أثنى، مدير جهاز الدفاع المدني في المحافظة الوسطى العقيد رامي العايدي، على الجهود الكبيرة التي تبدلها وزارة التربية و التعليم و مديرية الوسطى لتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة، مبدياً استعداد جهاز الدفاع المدني للتعاون مع جميع مدارس الوسطى وتقديم كافة الامكانيات اللازمة.