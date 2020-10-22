وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتسلم من الحركة النسائية أجهزة ماسح حراري وكالة الرأي الفلسطينية الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيه وكالة الرأي الفلسطينية "الإفتاء": الزيارات التطبيعية للأقصى لا تختلف عن اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع كراسي كهربائية متحركة على ذوي إعاقة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تعتمد آليات عمل جديدة لجمع وترحيل النفايات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: مكتب المراقب العام يواصل جهوده الرقابية على الأجهزة الأمنية والشرطية وكالة الرأي الفلسطينية "مزارعو المناطق الشرقية"..بين طلقات الموت يزرعون الحياة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تعزز تعاونها مع نقابة المحاسبين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع نادي اتحاد خان يونس البلدي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب مصابيح إنارة في منطقة الشيخ عِمري في حي "السطر "
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الداخلية: مكتب المراقب العام يواصل جهوده الرقابية على الأجهزة الأمنية والشرطية

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:57

الداخلية: مكتب المراقب العام يواصل جهوده الرقابية على الأجهزة الأمنية والشرطية
الداخلية: مكتب المراقب العام يواصل جهوده الرقابية على الأجهزة الأمنية والشرطية

غزة- الرأي

بواصل مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني جهوده الرقابية، لمتابعة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية والإدارات المركزية بالوزارة، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

ونظمت طواقم مكتب المراقب العام أمس الأربعاء، سلسلة جولات تفقدية لمتابعة عمل الأجهزة الأمنية شملت: مركز إصلاح وتأهيل النساء بغزة، ومقر شرطة محافظة الوسطى وشرطة الحراسات في المحاكم الشرعية شمال غزة، إلى جانب عدد من الحواجز والنقاط الأمنية والشرطية المنتشرة في محافظات القطاع.

وجرى خلال الجولات الميدانية متابعة التزام الأجهزة والقوات بالتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة بخصوص خطة الطوارئ لمواجهة كورونا، إضافة إلى تفقد أوضاع النزيلات بمركز الإصلاح والتأهيل.

كما تمت متابعة عدد من الشكاوى الواردة من قبل مواطنين حول عمل الأجهزة الأمنية والشرطية؛ ويجري العمل على حلّها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في إنفاذ القانون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟