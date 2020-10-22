الداخلية: مكتب المراقب العام يواصل جهوده الرقابية على الأجهزة الأمنية والشرطية

غزة- الرأي

بواصل مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني جهوده الرقابية، لمتابعة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية والإدارات المركزية بالوزارة، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

ونظمت طواقم مكتب المراقب العام أمس الأربعاء، سلسلة جولات تفقدية لمتابعة عمل الأجهزة الأمنية شملت: مركز إصلاح وتأهيل النساء بغزة، ومقر شرطة محافظة الوسطى وشرطة الحراسات في المحاكم الشرعية شمال غزة، إلى جانب عدد من الحواجز والنقاط الأمنية والشرطية المنتشرة في محافظات القطاع.

وجرى خلال الجولات الميدانية متابعة التزام الأجهزة والقوات بالتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة بخصوص خطة الطوارئ لمواجهة كورونا، إضافة إلى تفقد أوضاع النزيلات بمركز الإصلاح والتأهيل.

كما تمت متابعة عدد من الشكاوى الواردة من قبل مواطنين حول عمل الأجهزة الأمنية والشرطية؛ ويجري العمل على حلّها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في إنفاذ القانون.