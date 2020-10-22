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تعليم خان يونس يتسلم من الحركة النسائية أجهزة ماسح حراري

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:53

تعليم خان يونس يتسلم من الحركة النسائية أجهزة ماسح حراري
تعليم خان يونس يتسلم من الحركة النسائية أجهزة ماسح حراري

خان يونس- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم خان يونس، بمدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين صباح  الأستاذة فاطمة شراب رئيس الحركة النسائية والوفد المرافق لها.

وكان في استقبالهم أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. خالد المزين مدير مدرسة خالد الحسن.
حيث رحب أ. الفرا بالفريق الزائر، مثمناً جهودهم في دعم المسيرة التعليمية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، بسبب استمرار جائحة كورونا.
من جانبه أطلق الفريق الزائر، وبدعم من الشيخ حمود الرومي من دولة الكويت مشروع توزيع أجهزة ماسح حراري لجميع المدارس.

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