"الصحة" و"الشباب والرياضة" يبحثان المبادرات الشبابية للتثقيف الصحي

غزة- الرأي

نظمت وزارتي الصحة والشباب والرياضة لقاء لبحث المبادرات الشبابية في مجال التثقيف الصحي والوقاية من وباء "كورونا"، صباح أمس الأربعاء في قاعة بشير العلمي بمركز تنمية القوى البشرية في مجمع الشفاء الطبي، بحضور رؤساء المراكز الشبابية في محافظة غزة.

وحضر كل من معين الكريري مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة، وغسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشباب والرياضة وعلاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية.

وتضمن اللقاء العديد من الأفكار والتوصيات في مجال المبادرات الشبابية، وتم الاتفاق على عقد لقاء الأسبوع المقبل لمناقشة مبادرات جديدة تتناسب مع حاجة المجتمع وتعالج الظواهر السلبية التي تخص وباء "كورونا".

وأوضح معين الكريري مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة أهمية العمل الشبابي وتعزيز المبادرات الشبابية النوعية، في مجال الوقاية من الوباء لدى شرائح المجتمع الأكثر حاجة للوعي بتجنب الإصابة وهم كبار السن والأطفال ومن لديهم أمراض مزمنة وذوي الإعاقة.

وأشار الكريري إلى جاهزية وزارة الصحة لتوفير الجانب الفني والتعاون في إنجاح المبادرات والتخطيط السليم لضمان وصولها للهدف المطلوب.

أما علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية فتحدث عن دعم الوزارة للمبادرات الشبابية الخاصة بالتثقيف والوقاية من كورونا، وأكد أن الوزارة قامت بتسهيل عمل العديد من المبادرات خلال المرحلة الماضية وساهمت في الشراكة مع وزارة الصحة لتشكيل فرق المتطوعين الشباب وتفعيل دور المراكز الشبابية، وأضاف أن المراكز الشبابية لديها طاقات وكوادر مؤهلة للعمل في هذا المجال وتحقيق الإبداع والنجاح وصولا لكافة شرائح المجتمع وتوفير الوسائل المناسبة للتثقيف والتوعية.

