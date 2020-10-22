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نظمت 818 جولة تفتيشية على المنشآت والأسواق

الاقتصاد تحرر 2583 محضر ضبط وإتلاف منذ انتشار كورونا بغزة

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:17

غزة- الرأي

استعرضت الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة تقرير إنجازاتها منذ بدء تفشي جائحة كورونا داخل قطاع غزة خلال الفترة ما بين 25 أغسطس الماضي وحتى 19 أكتوبر الجاري.  

وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال تلك الفترة 818 جولة تفتيشة على المنشآت والأسواق التجارية موزعة على أغلب أحياء محافظات قطاع غزة.

وذكرت أنه تم تنفيذ أيضا 11212 زيارة ميدانية خلال الجولات اليومية على المنشآت التجارية والصناعية.

وأشارت إلى أنه تم تحرير (1868) محضر ضبط متعلقة بمخالفة القانون والمواصفة الفلسطينية المعمول بها ورفع للأسعار، وتحرير (715) محضر إتلاف لمواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وأوضحت أنه تم إجراء فحوصات مخبرية لعدد (115) عينة خلال جائحة كورونا.

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