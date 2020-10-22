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الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 179

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - الرأي

هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة 179 على التوالي، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشباب سعيد الطوري.

ويأتي هدم القرية اليوم، بعدما هُدمت المرة الماضية يوم 17 أيلول/ سبتمبر 2020.

وقال أحد سكان العراقيب عزيز صياح الطوري، إن "الشرطة اعتقلت ابني سعيد، صباح اليوم، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية تعمّيق معاناتنا وهدم خيام الأهالي، وهذه المرة كما في عدة مرات سابقة تركت الأهل في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس الحار وجائحة كورونا".

وبحسب موقع "عرب 48" هذه هي المرة الثامنة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في ظل الأجواء الحارة ورغم جائحة كورونا.

تواصل سلطات الاحتلال هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

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